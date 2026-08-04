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Kishanganj News: भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

Kishanganj News: भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

Kishanganj News: किशनगंज। सावन की पहली सोमवारी को जहां दिनभर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। वही शाम में शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। भगवान के श्रृंगार दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ शहर के विभिन्न मंदिरों में जुटी थी। किशनगंज शहर के प्रसिद्ध भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती की गई।

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थिरानी धर्मशाला शिव मंदिर में भीड़

वहीं शहर के प्रसिद्ध थिरानी धर्मशाला शिव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी को भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपार भीड़ जुटी थी। इस दौरान दर्शन पूजन के लिए शाम में भक्तों का तांता लगा रहा। कतार में लगकर भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया। इस दौरान आरती में भी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी थी।

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पूजा एवं आरती विधि

थिरानी धर्मशाला शिव मंदिर में सुबह शाम विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोचार के साथ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित रामप्रसाद शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि सावन में महीने भर विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोचार के साथ सुबह-शाम पूजा अर्चना एवं आरती की जा रही है। इस अवसर पर पंडित उत्तमचंद उपाध्याय, शिव प्रकाश शर्मा, राजेश तिवारी, बालमुकुंद झा,सीटू पाण्डेय, मंतोष पांडे, अरविंद झा आदि मौजूद थे।

पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भीड़ थी?
किशनगंज शहर के प्रसिद्ध थिरानी धर्मशाला शिव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भीड़ थी।
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