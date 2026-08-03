Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kishanganj News: हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

Kishanganj News: हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Kishanganj News: हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Kishanganj News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर ठाकुरगंज स्थित ऐतिहासिक हरगौरी मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की पहली सोमवारी पर हरगौरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

श्रद्धालुओं की कतारें

अहले सुबह से लेकर देर शाम तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा पश्चिम बंगाल और नेपाल से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: हर हर महादेव एवं बोल बम के जयकारे से गुंजायमान हुआ शहर

कांवरियों का जलाभिषेक

सोमवार की सुबह महानंदा नदी से पवित्र जल लेकर निकले कांवरियों और युवाओं की टोलियों ने 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के बीच बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पूरे दिन मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र शिवभक्ति के रंग में रंगा रहा। केसरिया वस्त्रों में सजे श्रद्धालुओं की भीड़ से मंदिर का दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई दे रहा था।

पूजन सामग्री की दुकानों की चहल-पहल

मंदिर परिसर के आसपास बेलपत्र, फूल-माला और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी दिनभर चहल-पहल बनी रही। मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद के रूप में खीर-पूरी का वितरण किया गया। पहली सोमवारी को लेकर मंदिर का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया था, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

व्रतधारियों की पूजा

संध्या बेला में व्रतधारी श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर अपना व्रत खोला। वहीं शाम करीब चार बजे शुरू हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली, हालांकि बारिश के कारण मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा।

मंदिर समिति की सक्रिय भूमिका

धार्मिक अनुष्ठान के सफल संचालन में मंदिर समिति के सदस्य देवकी अग्रवाल, सुरेश मोर, पार्षद अमित सिन्हा, गोपाल केजरीवाल, त्रिलोक अग्रवाल, शिव शंकर महतो, नीना दास, रामबाबू नायक, रंजीत स्वर्णकार, रोहित अग्रवाल, अभिषेक गुप्ता, राहुल सिपाही यादव, राहुल पासवान, विश्वकर्मा शर्मा, यश अग्रवाल, बंटी शर्मा सहित अन्य लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई।

सामान्य प्रश्न

इस कथा में किस मंदिर का उल्लेख है?
इस कथा में ठाकुरगंज स्थित ऐतिहासिक हरगौरी मंदिर का उल्लेख है।
ये भी पढ़ें:गोरखनाथ धाम में श्रावणी मेला को लेकर विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया उद्घाटन  
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।