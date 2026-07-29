Kishanganj News: रुईधासा महाकाल मंदिर में शुरु हुआ दो दिवसीय वार्षिक महोत्सव
Kishanganj News: रुईधासा महाकाल मंदिर में शुरु हुआ दो दिवसीय वार्षिक महोत्सवरुईधासा महाकाल मंदिर में शुरु हुआ दो दिवसीय वार्षिक महोत्सवरुईधासा महाकाल मंदिर में शु
Kishanganj News: किशनगंज।संवाददाता शहर के रुईधासा स्थित महाकाल मंदिर में दो दिवसीय महाकाल महोत्सव बुधवार से शुरू हो गया। वार्षिक महोत्सव गुरुवार को संपन्न होगा।हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाकाल महोत्सव मनाए जाने को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। महाकाल महोत्सव को लेकर मंदिर के अंदर व मंदिर परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। महाकाल मंदिर के सदस्य पूजा को सफल बनाने में जुटे हुए थे।मंदिर के पुरोहित बाबा साकेत ने बताया कि इस बार महाकाल महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष पुराने मूर्ति का विसर्जन कर महाकाल महोत्सव के दिन नये मूर्ति की स्थापना कर पूजा-अर्चना की जाती थी लेकिन विगत वर्ष से पत्थर की प्रतिमा स्थापित होने के बाद सिर्फ कलश का विसर्जन किया जाता है।
बुधवार को महाकाल मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण के साथ कलश को प्रेमपुल के पास नदी में विसर्जित किया गया। जिसमे भक्त जय महाकाल का जयकारा लगा रहे थे।।वही संध्या में हवन आरती आदि पूजा की जा रही है। गुरुवार को पूरे विधि-विधान व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महाकाल बाबा की पूजा-अर्चना बनारस से आए मंहतों आचार्य कृष्णकांत त्रिपाठी व आचार्य बृजपाल त्रिपाठी द्वारा की जाएगी।कार्यक्रम में समिति के राजेश दुबे, धर्मेंद्र सिंह शंकर केशरी,दिया चारूस्त, सत्यम चारूस्त, मीरा सिन्हा आदि मौजूद थी।
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