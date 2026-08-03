Kishanganj News: घर के बाहर खड़ी नई कार का दो टायर की चोरी

Kishanganj News: घर के बाहर खड़ी नई कार का दो टायर की चोरी
Kishanganj News: घर के बाहर खड़ी नई कार का दो टायर की चोरी घर के बाहर खड़ी नई कार का दो टायर की चोरी घर के बाहर खड़ी नई कार का दो टायर की चोरी
Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के इमली गोला चौक स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के पास अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक नई लग्जरी कार के पीछे के दोनों टायर चुरा लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत किशनगंज सदर थाना में आवेदन देकर की है। जानकारी के अनुसार, कार मालिक तौकीर हुसैन ने रविवार की रात करीब 11:00 बजे अपनी कार घर के बाहर पार्क की थी। सोमवार सुबह जब वे उठे, तो कार के पीछे के दो रिंग सहित टायर गायब था और गाड़ी ईंट-पत्थर के सहारे टिकी हुई थी। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने यह कार हाल ही में 21 जुलाई 2026 को खरीदी थी।
घटना के बाद पीड़ित ने सदर थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की छानबीन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि चोरी की घटना की छानबीन की जा रही है।
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