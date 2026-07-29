Kishanganj News: फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के विधायक, थाने में दर्ज कराया मामला

Kishanganj News: फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के विधायक, थाने में दर्ज कराया मामलाफेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के विधायक, थाने में दर्ज कराया मामला

Kishanganj News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता । ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध कथित रूप से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और तस्वीर से छेड़छाड़ के मामले में ठाकुरगंज थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक ने आरोपित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन की जानकारी आवेदन में विधायक ने कहा है कि 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का दर्जा देने संबंधी उनके वक्तव्य की एक तस्वीर फेसबुक पर साझा की गई थी। आरोप है कि इसी पोस्ट पर "मोहम्मद शाहिद उर्फ बाबूवा भाई" नामक फेसबुक आईडी से उनकी मां के संबंध में अभद्र एवं अपमानजनक टिप्पणी की गई। इतना ही नहीं, उनकी तस्वीर पर लाल रंग का क्रॉस का निशान बनाकर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।

मानसिक आघात का दावा विधायक का कहना है कि उक्त पोस्ट से उन्हें और उनके परिवार को गहरा मानसिक आघात पहुंचा है तथा तस्वीर पर लाल क्रॉस का निशान बनाना जान से मारने की धमकी जैसा संकेत प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कृत्य से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आरोपित कटिहार जिले के कदवा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है।

पुलिस कार्रवाई विधायक ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन के साथ संबंधित फेसबुक पोस्ट का लिंक और स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है।

पुलिस की जांच इस संबंध में ठाकुरगंज थानाध्यक्ष अंजय कुमार अमन ने बताया कि विधायक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।