Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kishanganj News: वेतन वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

Kishanganj News: वेतन वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वेतन वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

Kishanganj News: वेतन वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

Kishanganj News: किशनगंज। संवाददाता वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगो को लेकर नगर परिषद कर्मचारी संघ के बैनर तले किशनगंज जिला इकाई के सफाईकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए है। लंबित मांगों से नाराज कर्मचारियों का गुस्सा उस समय सड़कों पर दिखाई दिया, जब उन्होंने बुधवार की दोपहर किशनगंज शहर के डेमार्केट सड़क पर कचरा फेंककर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। जिससे डेमार्केट के पास सड़क पर कचरे का ढेर लग गया। इससे राहगीर भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद सफाईकर्मी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहाँ कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर मांगो को लेकर नारेबाजी की। सफाईकर्मियों ने नगर परिषद के कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वेतन वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सफाईकर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से नगर परिषद में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज भी स्थायी नौकरी और सम्मानजनक वेतन से वंचित हैं। बढ़ती महंगाई में वर्तमान वेतन पर गर्भके लोगों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। ज्ञापन में बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन, पटना एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान का हवाला देते हुए बताया गया है कि 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन को हड़ताल की पूर्व सूचना दे दी गई थी, ताकि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सके, लेकिन प्रशासन ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता तक जरूरी नहीं समझी。

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: वेतन वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

हड़ताल का असर

हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में कचरा उठाव प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। नप कार्यालय में विरोध के दौरान सफाईकर्मी सोनू मलिक, विशाल मलिक, शीतल मलिक, आरती देवी, मारनी देवी, लीला देवी, शांति देवी, चंदा देवी सहित अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Purnia News: कचरे के बोझ तले दबा शहर, सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी

क्या कहते हैं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी :

किशनगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि नगर परिषद कर्मचारी संघ की जो मांग है उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हड़ताल जल्द खत्म हो तथा नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू हो इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

क्या कहते हैं स्वच्छता पदाधिकारी :

स्वच्छता पदाधिकारी स्वरूपम राज ने कहा कि संघ के द्वारा आवेदन मिला है। इस पर विचार किया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

किशनगंज में सफाईकर्मियों ने क्यों हड़ताल की है?
सफाईकर्मियों ने वेतन वृद्धि और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।