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Kishanganj News: चोरी हुई मोबाइल को किया गया सुपुर्द

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: चोरी हुई मोबाइल को किया गया सुपुर्द चोरी हुई मोबाइल को किया गया सुपुर्द चोरी हुई मोबाइल को किया गया सुपुर्द चोरी हुई मोबाइल को किया गया सुपुर्द

Kishanganj News: चोरी हुई मोबाइल को किया गया सुपुर्द

Kishanganj News: किशनगंज। संवाददाता ऑपरेशन मुस्कान के तहत मंगलवार को किशनगंज पुलिस ने उनके चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन वापस उनके मालिक को सौंपा। बहादुरगंज थाना क्षेत्र निवासी एक महिला को मोबाइल लौटाया गया। खोए हुए मोबाइल पाकर मोबाइल धारक के चेहरे खिल गए। मोबाइल मिलने के बाद महिला ने कहा कहा- थैंक्यू किशनगंज पुलिस। सदर थाना के अवर निरीक्षक विक्रम कुमार ने अपने हाथों से मोबाइल धारकों को खोए मोबाइल लौटाया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत सदर पुलिस ने तकनीकी सेल के सहयोग से मोबाइल बरामद किए थे। अनुसंधान और तकनीकी सेल के सहयोग से मोबाइल फोन बरामद किए गए। ऑपरेशन मुस्कान की सफलता से पुलिस उत्साहित है।

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