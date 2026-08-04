Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kishanganj News: एक सप्ताह में 65 आरोपियों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

Kishanganj News: किशनगंज में एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर अवैध शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। एक सप्ताह में 65 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये है।

Kishanganj News: एक सप्ताह में 65 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अवैध बालू, शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी, गृहभेदन और मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक सप्ताह में विभिन्न मामलों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही वाहन जांच अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:किशनगंज: किशनगंज पुलिस का साप्ताहिक एक्शन

विशेष अभियान की उपलब्धियां

सोमवार की शाम को किशनगंज पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गईं। इस अवधि में यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए कुल 12 लाख 29 हजार 625 रुपये जुर्माना की राशि वसूली गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 326.25 ग्राम स्मैक, ब्राउन शुगर, हेरोइन, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपये आंकी गई है, बरामद की। इसके अलावा 31.44 ग्राम एमडी ड्रग, 156.97 लीटर विदेशी शराब, 65 लीटर देशी शराब तथा 150 लीटर जावा नष्ट किया गया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 133 मवेशी, 12 ट्रक, एक ट्रैक्टर, छह मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक चिलम, एक मोटर, दो टेबल फैन, चार सीलिंग फैन, मोबाइल फोन, अवैध लॉटरी टिकट तथा 80 हजार 410 रुपये नकद भी बरामद किए।

एसपी का बयान

क्या कहते हैं एसपी : एसपी संतोष कुमार ने कहा कि जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थ, जुआ, पशु तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किशनगंज में पुलिस द्वारा कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया?
किशनगंज में पुलिस ने एक सप्ताह में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।