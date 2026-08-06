Kishanganj News: एसपी के निर्देश पर किशनगंज में पुलिस की देर रात तक गश्ती

Kishanganj News: किशनगंज। संवाददाता जिले में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए किशनगंज पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड़ में है। पुलिस एसपी संतोष कुमार के सख्त निर्देश पर जिले के सभी थानों में रात्रि गश्ती अभियान को तेज कर दिया गया है। एसपी के आदेशानुसार, थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में देर रात तक सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और सतत निगरानी बनाए हुए हैं।​ इसी कड़ी में मंगलवार की देर रात जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन रात्रि गश्ती की गई। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में गश्ती का कमान खुद सर्किल इंस्पेक्टर आर बी राय और किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने संभाल रखी थी। पुलिस टीम ने देर रात तक शहर के प्रमुख संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों बस स्टैंड, गांधी चौक, लहरा चौक, पश्चिमपाली रोड, केलटैक्स चौक,सुभाषपल्ली चौक का बारीकी से मुआयना किया।