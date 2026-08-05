Kishanganj News: एसपी के निर्देश पर किशनगंज में पुलिस की देर रात तक गश्ती एसपी के निर्देश पर किशनगंज में पुलिस की देर रात तक गश्ती एसपी के निर्देश पर किशनगंज में पुलिस

Kishanganj News: किशनगंज एसपी के निर्देश पर किशनगंज में पुलिस की देर रात तक गश्ती

पुलिस की है पैनी नजर संदिग्धों पर पुलिस की है पैनी नजर

​किशनगंज। संवाददाता

जिले में अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाए रखने के लिए किशनगंज पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड़ में है। पुलिस एसपी संतोष कुमार के सख्त निर्देश पर जिले के सभी थानों में रात्रि गश्ती अभियान को तेज कर दिया गया है। एसपी के आदेशानुसार, थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में देर रात तक सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और सतत निगरानी बनाए हुए हैं।​ इसी कड़ी में मंगलवार की देर रात जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन रात्रि गश्ती की गई। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में गश्ती का कमान खुद सर्किल इंस्पेक्टर आर बी राय और किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने संभाल रखी थी। पुलिस टीम ने देर रात तक शहर के प्रमुख संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों बस स्टैंड, गांधी चौक, लहरा चौक, पश्चिमपाली रोड, केलटैक्स चौक,सुभाषपल्ली चौक का बारीकी से मुआयना किया।

गश्ती के दौरान जांच ​गश्ती के दौरान सदर थानाध्यक्ष ने शहर के पश्चिमपाली रोड पर देर रात बिना किसी ठोस वजह के घूमते हुए तीन युवकों को देखा। पुलिस टीम द्वारा रोककर पूछताछ करने पर तीनों में से किसी ने भी घूमते रहने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। संदेह के आधार पर पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की और उनके परिजनों को तत्काल थाने बुलाया। फिलहाल पुलिस उनके नाम, पते के सत्यापन की प्रक्रिया में जुटी है। रात्रि गश्ती को महज औपचारिकता बनने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। गश्ती के दौरान इस बात की भी गहनता से पड़ताल की गई कि ड्यूटी पर तैनात पेट्रोलिंग वाहन अपने तय लोकेशन पर मुस्तैदी से गश्त कर रहे हैं या नहीं। पूरे जिले की रात्रि गश्ती व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद एसपी संतोष कुमार कर रहे हैं, जिससे पुलिस बल पूरी तरह सक्रिय है.