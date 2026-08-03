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Kishanganj News: जुलाई माह में किशनगंज पुलिस ने अलग अलग मामलों में 312 आरोपियों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंज जुलाई माह में किशनगंज पुलिस ने अलग अलग मामलों में 312 आरोपियों को किया गिरफ्तारजुलाई माह में किशनगंज पुलिस ने अलग अलग मामलों में 312 आरोपियो

Kishanganj News: जुलाई माह में किशनगंज पुलिस ने अलग अलग मामलों में 312 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किशनगंज पुलिस ने जुलाई माह में व्यापक अभियान चलाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रभारी एसपी हरिमोहन शुक्ला के नेतृत्व में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध बालू खनन, शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी, गृहभेदन, वाहन चोरी तथा यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान संचालित किया गया। पुलिस की ओर से जारी मासिक उपलब्धि रिपोर्ट के अनुसार अभियान के दौरान 312 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें हत्या के दो, डकैती के एक, गृहभेदन के छह तथा मंदिर चोरी के दो मामलों का सफल उद्भेदन किया गया।

अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई

वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए वाहनों से कुल 25 लाख 30 हजार 480 रुपये जुर्माना वसूला गया। मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस ने 1.354 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 2.70 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा 12.65 किलोग्राम गांजा, 400 पीस कोडीन फॉस्फेट एवं ट्रिप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड सिरप (40 लीटर) तथा 300 नशीली गोलियां बरामद की गईं। अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध लॉटरी टिकट बरामद किए। इसके अलावा 523.53 लीटर विदेशी शराब, 67 लीटर देशी शराब तथा 160.150 लीटर जावा नष्ट किया गया।

संपत्ति का जब्त होना

कार्रवाई के दौरान 246 मवेशी, 21 हाईवा, कंटेनर, ट्रक व ट्रैक्टर, 6 कार, पिकअप, ई -रिक्शा, 13 मोटरसाइकिल व स्कूटी, 50 मोबाइल, आभूषण, घरेलू सामान तथा 9.48 लाख रुपये भारतीय, 2.60 लाख नेपाली और 100 पाकिस्तानी रुपये भी जब्त किए गए। प्रभारी एसपी हरिमोहन शुक्ला ने कहा कि जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थ, जुआ, पशु तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा।

सामान्य प्रश्न

किशनगंज पुलिस ने कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया?
किशनगंज पुलिस ने 312 अपराधियों को गिरफ्तार किया।
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