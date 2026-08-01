Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kishanganj News: क़ुर्तुबा कैंपस में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट चैम्पियनशिप-2026 का सफल आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

Kishanganj News: क़ुर्तुबा कैंपस में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट चैम्पियनशिप-2026 का सफल आयोजनक़ुर्तुबा कैंपस में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिब

Kishanganj News: क़ुर्तुबा कैंपस में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट चैम्पियनशिप-2026 का सफल आयोजन

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता क़ुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ़ एकेडमिक एक्सीलेंस परिसर में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट चैम्पियनशिप का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन क़ुर्तुबा स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा विद्यार्थियों के नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता के सफल संचालन में कायदा क़ुर्तुबा स्टूडेंट्स यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रतियोगिता में कुल 11 टीमों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 8 टीमों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतिभागी संस्थानों में कई स्कूलों के प्रतिभागी हिस्सा लिया。

ये भी पढ़ें:पेज 6: विद्यालयीय प्रतियोगिताओं में मॉर्डन एकेडमी विजेता बना

प्रतिभागियों का प्रदर्शन

जिसमें विभिन्न टीमों ने अपनी तार्किक क्षमता, प्रभावशाली वक्तृत्व कला तथा अंग्रेज़ी भाषा पर उत्कृष्ट पकड़ का प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:वाद-विवाद में अलीशा, सानिध्य और आयुषी विजेता

फाइनल मुकाबला

रोमांचक फाइनल मुकाबले में सेंटजेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि क़ुरटुबा लीडर्स अकादमी उपविजेता रही।

मुख्य अतिथि का संबोधन

समारोह के मुख्य अतिथि शिफ़ा सैय्यद हाफ़ज़ि अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों को वाद-विवाद जैसी बौद्धिक प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया तथा आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच, आत्मविश्वास एवं प्रभावी संप्रेषण कौशल का विकास करती हैं।

पुरस्कार वितरण

विजेता टीम सेंट जेवियर्स इंग्लिश मिडियम स्कूल को 4,444 की नकद पुरस्कार राशि आकर्षक स्मृति-चिह्न तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। वहीं उपविजेता क़ुरटुबा लीडर्स अकादमी को 2,222 की नकद पुरस्कार राशि स्मृति-चिह्न एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी टीम ने चैम्पियनशिप जीतने का खिताब हासिल किया?
सेंट जेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल ने चैम्पियनशिप जीतने का खिताब हासिल किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।