Kishanganj News: क़ुर्तुबा कैंपस में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट चैम्पियनशिप-2026 का सफल आयोजन

Kishanganj News: क़ुर्तुबा कैंपस में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट चैम्पियनशिप-2026 का सफल आयोजनक़ुर्तुबा कैंपस में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिब

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता क़ुर्तुबा इंस्टीट्यूट ऑफ़ एकेडमिक एक्सीलेंस परिसर में दो दिवसीय सीमांचल इंटर स्कूल इंग्लिश डिबेट चैम्पियनशिप का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन क़ुर्तुबा स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा विद्यार्थियों के नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता के सफल संचालन में कायदा क़ुर्तुबा स्टूडेंट्स यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रतियोगिता में कुल 11 टीमों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 8 टीमों ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतिभागी संस्थानों में कई स्कूलों के प्रतिभागी हिस्सा लिया。

प्रतिभागियों का प्रदर्शन जिसमें विभिन्न टीमों ने अपनी तार्किक क्षमता, प्रभावशाली वक्तृत्व कला तथा अंग्रेज़ी भाषा पर उत्कृष्ट पकड़ का प्रदर्शन किया।

फाइनल मुकाबला रोमांचक फाइनल मुकाबले में सेंटजेवियर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि क़ुरटुबा लीडर्स अकादमी उपविजेता रही।

मुख्य अतिथि का संबोधन समारोह के मुख्य अतिथि शिफ़ा सैय्यद हाफ़ज़ि अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों को वाद-विवाद जैसी बौद्धिक प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया तथा आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच, आत्मविश्वास एवं प्रभावी संप्रेषण कौशल का विकास करती हैं।

पुरस्कार वितरण विजेता टीम सेंट जेवियर्स इंग्लिश मिडियम स्कूल को 4,444 की नकद पुरस्कार राशि आकर्षक स्मृति-चिह्न तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। वहीं उपविजेता क़ुरटुबा लीडर्स अकादमी को 2,222 की नकद पुरस्कार राशि स्मृति-चिह्न एवं प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों एवं सहयोगियों को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।