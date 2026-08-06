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Kishanganj News: बारिश से किसानों को राहत, धान की रोपनी कार्य में आयेगी तेजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: बारिश से किसानों को राहत, धान की रोपनी कार्य में आयेगी तेजी बारिश से किसानों को राहत, धान की रोपनी कार्य में आयेगी तेजी

Kishanganj News: बारिश से किसानों को राहत, धान की रोपनी कार्य में आयेगी तेजी

Kishanganj News: किशनगंज। संवाददाता मंगलवार की रात व बुधवार की सुबह 8 बजे तक रूक-रूक कर रिमझिम बारिश होती रही। मंगलवार की देर रात झमाझम बारिश हुई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिला तो किसानों को खेती कार्य के लिए पानी का इंतजाम हो गया। बारिश के बाद किसानों ने राहत महसूस की है। हालांकि अब खेती कार्य के लिए अच्छी बारिश हुई है।

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बारिश की फुहार

बुधवार की सुबह से रिमझिम बारिशों की फुहार हो रही थी।

गर्मी का सामना

हालांकि बुधवार को बादल छाये रहने के कारण लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा। मंगलवार को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार को भी भीषण गर्मी की वजह से बाजार पर भी असर देखा गया।

किसानों को राहत

वहीं जमकर हुई बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान की फसल को बारिश से काफी फायदा पहुंचा है। वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से किशनगंज शहर के कई निचले इलाकों में बारिश के समय जलजमाव की समस्या भी देखी गई। शहर की कई निचले सड़कों पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई।

बारिश के बाद किसानों ने बड़ी राहत हुई है। किसानों की धान की रोपनी के लिए पर्याप्त पानी मिल चुका है।

जलजमाव की समस्या

बारिश की वजह से इन सड़कों पर रहा जलजमाव :

किशनगंज शहर के एनएच की सर्विस सड़क, धरमगंज, अस्पताल रोड, महावीर मार्ग, पश्चिमपाली चौक, मनोरंजन क्लब के समीप, सड़क पर पानी लगने से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किशनगंज में बारिश कब हुई?
किशनगंज में मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक रूक-रूक कर रिमझिम बारिश होती रही।
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