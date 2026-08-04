Kishanganj News: चेहल्लुम पर 245 स्थलों पर मजिस्ट्रेट संग पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति चेहल्लुम पर 245 स्थलों पर मजिस्ट्रेट संग पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

Kishanganj News: किशनगंज। ​चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मंगलवार को किशनगंज शहर समेत पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा जिलेभर के 245 चिह्नित संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। ​किशनगंज शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 60 से अधिक स्थानों पर सुरक्षा बल मुस्तैद दिखे। अति-संवेदनशील स्थलों पर एहतियात के तौर पर सोमवार की शाम से ही मजिस्ट्रेट और पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई थी।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने और पल-पल की जानकारी जुटाने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में पालीवार कर्मियों की तैनाती की गई थी।​ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम नवीन कुमार और एसपी संतोष कुमार लगातार अपने कनिष्ठ अधिकारियों से स्थिति की जानकारी लेते रहे।

समाज में शांति बनाए रखने की कोशिश वहीं, धरातल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम अनिकेत कुमार, एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह, सर्किल इंस्पेक्टर आर बी राय तथा किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार दल-बल के साथ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। ​पर्व के दौरान आम लोगों को आवागमन में असुविधा न हो, इसके लिए शहर के प्रमुख चौकों पर यातायात नियंत्रण बोर्ड लगाए गए थे।

सोशल मीडिया पर नज़र किसी भी तरह की भ्रामक खबर या अफवाह फैलने से रोकने के लिए पुलिस की सोशल मीडिया सेल इंटरनेट मीडिया पर पैनी नजर बनाए हुए थी।​ प्रशासनिक मुस्तैदी और पुलिस की चौकसी के कारण जिले भर में चेहल्लुम का पर्व शांति और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ।