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Kishanganj News: भू अर्जन से संबंधित योजनाओं का डीएम ने की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: भू अर्जन से संबंधित योजनाओं का डीएम ने की समीक्षाभू अर्जन से संबंधित योजनाओं का डीएम ने की समीक्षाभू अर्जन से संबंधित योजनाओं का डीएम ने की समीक्षा

Kishanganj News: भू अर्जन से संबंधित योजनाओं का डीएम ने की समीक्षा

Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता शुक्रवार को जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने जिला भू - अर्जन विभाग के तत्वाधान में जिला अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू अर्जन से संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की।

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समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भू अर्जन से संबंधित सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से शीघ्र निष्पादित करेंगे। शिविर लगाकर एलपीसी यथाशीघ्र निर्गत करेंगे, साथ ही रैयतों का भुगतान अविलंब रूप से सुनिश्चित करेंगे। बैठक के दौरान डीएम ने जिले में चल रहे एक एक परियोजनाओं का बारीकी से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

परियोजनाओं की सूची

उल्लेखनीय है कि जिले में भू अर्जन कार्य हेतु किशनगंज जिलान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं यथा भारतमाला परियोजना अंतर्गत मेजर डिस्ट्रिक्ट ग्रीन फील्ड रोड के तहत किशनगंज से बहादुरगंज तक फोर लाइन निर्माण,

गोरखपुर - सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे मार्ग, गाइड बांध हेतु भू अर्जन अररिया- गलगलिया न्यू बी.जी रेल लाइन निर्माण परियोजना, बिहार राज्य उच्च पथ रऌ -99 हेतु भू - अर्जन परियोजना, बहादुरगंज- टेढ़ागाछ पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूती हेतु निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन परियोजना, किशनगंज जिला अंतर्गत कटहलडांगी से धर्मकांटा चौक तक ठाकुरगंज बाईपास निर्माण परियोजना, किशनगंज जिला अंतर्गत रऌ-99 (बैसा) से ठऌ-31(कानकी) बीच में महानंदा नी के अभयपुर घाट पर उच्च स्तरीय एचएलआरसीसी पुल, पहुंच पथ , गाईड बांध एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु भजन परियोजना, असुराघाट एवं निशंद्रा घाट के बीच कंकई नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण एवं पहुंच पथ परियोजना निर्माण कार्य, महानंदा नदी पर किशनगंज - तैयबपुर -ठाकुरगंज- गलगलिया पथ के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण परियोजना, किशनगंज जिला अंतर्गत हवाई अड्डा के रनवे विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण परियोजना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सेंटर किशनगंज में 100 सैया वाले अल्पसंख्यक कल्याण बालिका छात्रावास में पहुंच पथ के निर्माण हेतु भू अर्जन परियोजना,

अन्य परियोजनाएं

किशनगंज जिला अंतर्गत महानंदा बेसिन, सब बेसिन अंतर्गत रतवा नदी पर दायां बायां तटबंध निर्माण हेतु भू-अर्जन परियोजना,

महानंदा बेसिन अंतर्गत कुट्टीघाट से बागडोब महानंदा बायां तटबंध निर्माण हेतु भूमि अर्जन परियोजना, महानंदा बेसिन अंतर्गत कुट्टीघाट से झौआ महानंदा दायां तटबंध निर्माण हेतु भू-अर्जन परियोजना शामिल है।

इस अवसर पर जिला भू अर्जन पदाधिकारी , अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी , डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी सहित अधियाची विभाग के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तरी

किशनगंज में समीक्षा बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई?
किशनगंज में समीक्षा बैठक जिला पदाधिकारी नवीन कुमार द्वारा आयोजित की गई।
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