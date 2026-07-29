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Kishanganj News: शगुन जीविका दीदी सिलाई घर का डीएम ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: शगुन जीविका दीदी सिलाई घर का डीएम ने किया निरीक्षण

Kishanganj News: किशनगंज। निज संवाददाता जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बुधवार को भ्रमण कार्यक्रम के दौरान किशनगंज सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शगुन जीविका दीदी द्वारा संचालित सिलाई घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने शगुन जीविका दीदी सिलाई घर में कपड़ा सिलाई, काज बटन, कॉलर पेस्टिंग, पैकेजिंग इत्यादि कार्यों की जानकारी प्राप्त की। डीएम ने निरीक्षण के दौरान कपड़ों की गुणवत्ता, उसकी सिलाई, कुल लागत, बिक्री मूल्य व लाभ के संबध में पूरी बारीकी से पड़ताल करते हुए जानकारी लिए।इस दौरान उन्होंने जीविका सिलाई घर के कार्य पर संतोष जाहिर करते हुए, इसे जीविका दीदियों के रोजगार का बेहतर माध्यम बताया।

उन्होंने जीविका सिलाई घर के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की ।इस मौके पर जीविका डीपीएम अनुराधा चंद्रा सहित अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित थें ।

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