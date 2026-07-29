Kishanganj News: शगुन जीविका दीदी सिलाई घर का डीएम ने किया निरीक्षण
Kishanganj News: शगुन जीविका दीदी सिलाई घर का डीएम ने किया निरीक्षणशगुन जीविका दीदी सिलाई घर का डीएम ने किया निरीक्षणशगुन जीविका दीदी सिलाई घर का डीएम ने किया निरीक्षण
Kishanganj News: किशनगंज। निज संवाददाता जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने बुधवार को भ्रमण कार्यक्रम के दौरान किशनगंज सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शगुन जीविका दीदी द्वारा संचालित सिलाई घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने शगुन जीविका दीदी सिलाई घर में कपड़ा सिलाई, काज बटन, कॉलर पेस्टिंग, पैकेजिंग इत्यादि कार्यों की जानकारी प्राप्त की। डीएम ने निरीक्षण के दौरान कपड़ों की गुणवत्ता, उसकी सिलाई, कुल लागत, बिक्री मूल्य व लाभ के संबध में पूरी बारीकी से पड़ताल करते हुए जानकारी लिए।इस दौरान उन्होंने जीविका सिलाई घर के कार्य पर संतोष जाहिर करते हुए, इसे जीविका दीदियों के रोजगार का बेहतर माध्यम बताया।
उन्होंने जीविका सिलाई घर के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की ।इस मौके पर जीविका डीपीएम अनुराधा चंद्रा सहित अन्य पदाधिकारी आदि उपस्थित थें ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।