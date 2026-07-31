Kishanganj News: समय सीएमआर आपूर्ति नहीं करने वालो के विरूद्ध करें कार्रवाई : डीएम

Kishanganj News: किशनगंजसमय सीएमआर आपूर्ति नहीं करने वालो के विरूद्ध करें कार्रवाई : डीएमसमय सीएमआर आपूर्ति नहीं करने वालो के विरूद्ध करें कार्रवाई : डीएम

Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता गुरुवार को जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग से संबंधित योजनाओं की कार्य प्रगति की संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी।

धान अधिप्राप्ति विपणन जिला पदाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम धान अधिप्राप्ति विपणन वर्ष 2025-26 में सीएमआर (चावल) आपूर्ति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में लगभग 96 प्रतिशत चावल की आपूर्ति पैक्सों एवं व्यापारमंडलों के द्वारा राज्य खाद्य निगम को कर दी गयी है। विदित है कि चावल आपूर्ति की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित है। अभी भी 40 समितियों के द्वारा 21271.34 एमटी चावल की आपूर्ति की जानी शेष है,। पोठिया और कोचाधामन प्रखंड में सर्वाधिक सीएमआर लंबित पाया गया। संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को इस संबंध में निदेश दिया गया कि सीएमआर की ससमय आपूर्ति सुनिश्चित कराये तथा जिन पैक्सों के द्वारा ससमय आपूर्ति नहीं की जाती है उस पर निदेशानुसार विभागीय कार्रवाई करें। बहादुरगंज प्रखंड अन्तर्गत गांगी पैक्स पर सीएमआर आपूर्ति नहीं करने के कारण प्राथमिकी दर्ज कर दी गयी है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी को राशि की वसूली हेतु निलाम पत्र वाद दायर करने का निदेश दिया गया। सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को लंबित सीएमआर की आपूर्ति कल तक करा लेने का निदेश दिया गया।

मुख्य सहकारिता की लापरवाही जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गयी कि खुशी राईस मिल के द्वारा सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बरती जा रही है तथा सर्वाधिक सीएमआर की आपूर्ति इसी मिल से लंबित है। इस संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की समीक्षा इसके पश्चात प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की समीक्षा की गई। जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सभी प्रखंडों में समितियों का गठन कर लिया गया है। यूनियन का गठन प्रमंडल स्तर पर लंबित रहने के कारण समितियों के कार्य में वांछित प्रगति नहीं हो रहीं है। इस संबंध में बताया गया कि जिलान्तर्गत किशनगंज, बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज प्रखंड में आधारभूत संरचना निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा ढश्उर को भूमि आवंटित करने एवं समिति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना अन्तर्गत 43 पैक्सों में मुख्यमंत्री संयंत्र बैंक स्थापित कार्यरत होने की जानकारी दी गयी। यह समितियाँ समुचित किराये पर किसानो को कृषि उपकरण उपलब्ध कराती है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

अन्य योजनाओं की समीक्षा इसके अतिरिक्त गोदाम निर्माण, उर्वरक व्यवसाय, बिहार राज्य फसल सहायता योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की गहन समीक्षा की गयी तथा आवश्यक निदेश दिये गये।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पैक्स कम्प्यूटराईजेशन, प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर तथा बहुराज्य सहकारी संस्था में सदस्यता से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज के द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र हेतु दिघलबैंक पैक्स को अनुज्ञप्ति प्राप्त हो चुकी है शीघ्र ही जन औषधि केन्द्र का विधिवत सुभारंभ किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा इस पर प्रसनन्ता व्यक्त की गई एवं सभी योजनाओं को जन आकांक्षी बनाने तथा प्रभावी अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी अमरनाथ कपूर, मुख्य सहकारिता प्रसार पदाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा एवं मनीष रंजन एवं सहित सभी प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।