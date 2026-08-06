Kishanganj News: 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट)
Kishanganj News: 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट) 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट)
Kishanganj News: किशनगंज। निज संवाददाता डीएम नवीन कुमार, संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज की संयुक्त अध्यक्षता में पोठिया प्रखंड अंतर्गत कोल्था पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।शिविर के दौरान कोल्था पंचायत में कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निष्पादन कर दिया गया। इनमें 45 आवेदन राजस्व (रेवेन्यू) विभाग से संबंधित थे, जबकि शेष आवेदन विभिन्न विभागों से संबंधित थे। वहीं, आज के शिविर में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। जिला पदाधिकारी ने शेष लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।