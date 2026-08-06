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Kishanganj News: 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट)

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट) 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट)

Kishanganj News: 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया (इनसेट)

Kishanganj News: किशनगंज। निज संवाददाता डीएम नवीन कुमार, संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज की संयुक्त अध्यक्षता में पोठिया प्रखंड अंतर्गत कोल्था पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।शिविर के दौरान कोल्था पंचायत में कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निष्पादन कर दिया गया। इनमें 45 आवेदन राजस्व (रेवेन्यू) विभाग से संबंधित थे, जबकि शेष आवेदन विभिन्न विभागों से संबंधित थे। वहीं, आज के शिविर में कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। जिला पदाधिकारी ने शेष लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।

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