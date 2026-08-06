Kishanganj News: जदयू के नवनियुक्त पदाधिकारियों का विधायक ने किया सम्मान जदयू के नवनियुक्त पदाधिकारियों का विधायक ने किया सम्मान

Kishanganj News: ठाकुरगंज। निज संवाददाता जनता दल (यू) के संगठनात्मक विस्तार के तहत बुधवार को आयोजित सम्मान समारोह में ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल ने जिले के नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर एवं गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया।

नवीनतम पदाधिकारियों की नियुक्ति विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने परमजीत मंडल को जिला महासचिव, आनंद कुमार गणेश को जिला उपाध्यक्ष, कन्हैया लाल महतो को संवेदक, मंसूर आलम को कार्यकारिणी अध्यक्ष, अहमद हुसैन को ठाकुरगंज नगर पंचायत जदयू नगर अध्यक्ष, अमरजीत चौधरी को जदयू नगर अध्यक्ष तथा हबीबुर को पौआखाली नगर पंचायत जदयू नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दीं।

संगठन की मजबूती अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच निरंतर संपर्क से ही संभव है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी पदाधिकारी पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संगठन हित में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।

फोटो 05 अग्रस्त केगंज 11 : नवनियुक्त जदयू अधिकारियों का स्वागत करते जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल।

किशनगंज

पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

पौआखाली। एक संवाददाता

चेहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर बुधवार को पौआखाली थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी शंखराज कर्ण के नेतृत्व में पुलिस बल ने पौआखाली बाजार सहित विभिन्न संवेदनशील इलाकों में मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

सुरक्षा व्यवस्था फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने आम लोगों से पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर है और कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

थाना प्रभारी शंखराज कर्ण ने बताया कि चेहल्लुम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा लगातार गश्त जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की।