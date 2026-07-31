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Kishanganj News: रेल फाटक की बाधा होगी खत्म, गलगलिया में बनेगा दो लेन आरओबी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंज।रेल फाटक की बाधा होगी खत्म, गलगलिया में बनेगा दो लेन आरओबीरेल फाटक की बाधा होगी खत्म, गलगलिया में बनेगा दो लेन आरओबीरेल फाटक की बाधा होगी खत्म

Kishanganj News: रेल फाटक की बाधा होगी खत्म, गलगलिया में बनेगा दो लेन आरओबी

Kishanganj News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। भारत-नेपाल सीमा से सटे गलगलिया के लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने की ओर बढ़ गई है। रेलवे ने गलगलिया रेलवे फाटक पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रेल मंत्रालय ने इसे विशेष रेलवे परियोजना घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। परियोजना पूरी होने के बाद रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी और सीमा क्षेत्र में यातायात पहले से अधिक सुगम व सुरक्षित हो जाएगा।

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रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना

रेल मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एडीक्यूझ्रगलगलिया रेलखंड के लेवल क्रॉसिंग संख्या एसके-247 (किमी 43/9-44/0) पर दो लेन आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। इस परियोजना का क्रियान्वयन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य परियोजना प्रबंधक (गतिशक्ति), कटिहार की देखरेख में होगा।

गलगलिया रेलवे फाटक की स्थिति

गलगलिया रेलवे फाटक सीमांचल और नेपाल सीमा को जोड़ने वाले सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन, मालवाहक ट्रक और नेपाल आने-जाने वाले यात्रियों को फाटक बंद होने पर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार जाम कई किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जिससे आम लोगों के साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। आरओबी बनने के बाद यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

रेलगाड़ी एवं स्टेशन विकास

रेलवे पहले से ही गलगलिया स्टेशन के आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है। नए स्टेशन भवन, प्लेटफॉर्म विस्तार, अप्रोच रोड, पेयजल एवं अन्य यात्री सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक गुड्स शेड और माल ढुलाई यार्ड का निर्माण भी कराया जा रहा है। ऐसे में आरओबी का निर्माण इस पूरे विकास अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। केंद्र सरकार ने किशनगंज के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है, जिससे अधिग्रहण और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आने की संभावना है।

स्थानीय लोगों की राय

स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज बनने से केवल जाम की समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि भारत-नेपाल सीमा से जुड़े व्यापार, पर्यटन और परिवहन को भी नई गति मिलेगी। उनका मानना है कि स्टेशन विकास, मालगोदाम और आरओबी जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद गलगलिया सीमांचल के प्रमुख रेलवे एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा।

सामान्य प्रश्न

गलगलिया रेलवे ओवरब्रिज कब बनाया जाएगा?
गलगलिया रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे ने शुरू कर दिया है।
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