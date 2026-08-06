Kishanganj News: पंचायत सरकार भवन का विधायक किया उद्घाटन
Kishanganj News: पंचायत सरकार भवन का विधायक किया उद्घाटन पंचायत सरकार भवन का विधायक किया उद्घाटन पंचायत सरकार भवन का विधायक किया उद्घाटन
Kishanganj News: ठाकुरगंज। निज संवाददाता ठाकुरगंज प्रखंड के बंदरझूला पंचायत के ग्रामीणों का वर्षों पुराना इंतजार बुधवार को समाप्त हो गया। करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के साथ ही पंचायत सरकार भवन को आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया गया।
उद्घाटन समारोह का स्वागत
उद्घाटन समारोह में पंचायत के मुखिया इकरामुल हुसैन के नेतृत्व में विधायक को बुके और अंगवस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
विधायक की बात
इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने कहा कि पंचायत सरकार भवन शुरू होने से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ अब पंचायत स्तर पर ही मिलेगा। पहले जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, पेंशन समेत अन्य आवश्यक कार्यों के लिए लोगों को कई किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी।
सेवाओं की उपलब्धता
उन्होंने कहा कि अब पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर, हल्का कर्मचारी सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी जनकल्याणकारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीणों को पारदर्शी, सुलभ और त्वरित सेवाएं मिल सकेंगी तथा प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।
आमंत्रित अधिकारी
मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष कुमार, बीपीआरओ अजीत कुमार, विधायक प्रतिनिधि सिराजुद्दीन, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बीरेन्द्र कुमार, पंचायत प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।
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