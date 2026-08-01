Kishanganj News: बिना लाइसेंस चल रहे छह निजी नर्सिंग होम पर दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

Kishanganj News: किशनगं, संवाददाता । जिले में बिना लाइसेंस धड़ल्ले से संचालित हो रहे अवैध निजी नर्सिंग होमों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सिविल सर्जन के कड़े निर्देश पर गुरुवार को सदर थाने में छह निजी नर्सिंग होम संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। यह कार्रवाई सदर प्रखंड स्थित पीएचसी बेलवा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आफताब आलम के लिखित आवेदन पर की गई है। दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा 30 जुलाई 2026 को जारी निर्देश के आलोक में इन अवैध संस्थानों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया गया है।

जांच और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित नर्सिंग होम बिना किसी वैध लाइसेंस और मानक मापदंडों के चलाए जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन संस्थानों का संचालन न केवल मरीजों के स्वास्थ्य और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था, बल्कि जैविक कचरे (बायो-मेडिकल वेस्ट) के सही निस्तारण के बिना पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की पुष्टि करते हुए सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पीएचसी प्रभारी के आवेदन के आधार पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के बाद से जिले में बिना निबंधन चल रहे अन्य अवैध क्लिनिक और नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।