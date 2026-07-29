Kishanganj News: फुलबरिया के दुर्गा मंदिर में भक्तिमय कार्यक्रम संपन्न, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Kishanganj News: फुलबरिया के दुर्गा मंदिर में भक्तिमय कार्यक्रम संपन्न, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Kishanganj News: फुलबरिया के दुर्गा मंदिर में भक्तिमय कार्यक्रम संपन्न, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़फुलबरिया के दुर्गा मंदिर में भक्तिमय कार्यक्रम संपन्न, उमड़ी श्रद्धालुओं
Kishanganj News: टेढ़ागाछ, एक संवाददाता । आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को स्थानीय दुर्गा मंदिर फुलबरिया में एक भव्य भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और गायत्री परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पूरा मंदिर परिसर भक्ति के रंग में डूबा नजर आया। इस अवसर पर उपस्थित कलाकारों और श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के कई सुरीले और भावपूर्ण भक्ति भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिससे माहौल अत्यंत आध्यात्मिक हो गया। भजनों के उपरांत विधि-विधान के साथ भगवान की महाआरती की गई। महाआरती के बाद उपस्थित सभी भक्तों के बीच श्रद्धापूर्वक प्रसादी का वितरण किया गया।
कार्यक्रम के समापन पर श्रद्धालुओं ने गगनभेदी जयकारे लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। इस धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य रूप से समाजसेवी शशि कुमार, झरी लाल शाह, मोदी जी, अमर कुमार महतो और विनोद कुमार शाह सहित गायत्री परिवार के तमाम प्रबुद्ध जन और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।फोटो: 29 जुलाई केगंज 9 दुर्गा मंदिर फुलबरिया में भजन करते श्रद्धालु ’
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।