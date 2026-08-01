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Kishanganj News: किशनगंज सेवा शिविर का राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंज सेवा शिविर का राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने किया उद्घाटन

Kishanganj News: किशनगंज, एक संवाददाता। बाबा धाम के रास्ते में बांका जिला के कटोरिया स्थित कुरावा गांव में बने किशनगंज सेवा सदन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावणी सेवा शिविर का भव्य उद्घाटन गुरुवार को हुआ। भव्य उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य अतिथि अरविंद जी लुणावत, किशनगंज सेवा सदन के अध्यक्ष हनुमान श्रीमाल, दिनेश अग्रवाल ने फीता काटकर एवं संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने हर हर महादेव के जयकारे लगाकर कहा कि कांवरियों की सेवा करना बहुत बड़ी सेवा है, और बहुत ही पुण्य का काम है।

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जिस पर महादेव की कृपा होती है वह सबसे सुखी मनुष्य है। उन्होंने मानव सेवा पर जोर देते हुए कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। किशनगंज सेवा सदन में बेहतर सेवा का कार्य होता है इसके लिए आयोजन करने वाले लोगों की सहाना की। उद्घाटन अवसर पर किशनगंज सेवा सदन के अध्यक्ष हनुमान श्रीमाल ने कांवरियों को दी जा रही सेवा के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि इस बार सेवा शिविर का 26 वां साल है। छोटे रूप में शुरू किया गया सेवा कार्य आज विस्तार रूप ले चुका है। उन्होंने सभी सहयोगियों एवं दाताओं का भी आभार व्यक्त किया।इस मौके पर सेवा सदन के अध्यक्ष हनुमान श्रीमाल, सचिव शीत प्रसाद, कोषाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, मिडिया प्रभारी त्रिभुवन दुबे, मुकेश साहा, कमलेश कुमार, विनोद साहा, चंद्र भूषण सहित बड़ी संख्या में किशनगंज के लोग एवं भक्तगण मौजूद थे।

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