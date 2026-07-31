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Kishanganj News: निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा की मौत मामले में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंज निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा की मौत मामले में दर्ज करवाई गई प्राथमिकीनिजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा की मौत मामले में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

Kishanganj News: निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा की मौत मामले में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

Kishanganj News: किशनगंज। संवाददाता निजी नर्सिंग संस्थान की छात्रा की मौत मामले में परिजनों ने छात्रा की हत्या का आरोप लगाते हुए एक युवक के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। प्राथमिकी मृतक युवती के पिता के बयान पर दर्ज करवाई गई है। दर्ज प्राथमिकी में परिजनों युवक राहुल कुमार दास पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही उक्त छात्रा के साथ आरोपी युवक पर गलत हरकत करने का भी आरोप लगा है।प्राथमिकी में बताया गया है की युवती की मौत से पूर्व एक युवक ने एक नर्सिंग होम के स्टाफ को कॉल कर युवती के कमरे में जाकर देखने की बात कही थी।नर्सिंग

होम का स्टाफ जब कमरे में पहुंचा था तब युवती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला था।मृतक युवती के परिजनों ने आरोपी राहुल और अन्य अज्ञात पर युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में मृतक युवती के पिता ने यह भी आरोप लगाया है की या तो उनकी पुत्री की हत्या हुई है या उसे इस कदर प्रताड़ित किया गया होगा की उसने आत्महत्या कर ली होगी।बताया जाता है की मृतक युवती नर्सिंग की छात्रा थी और शहर में एक नर्सिंग होम में सीखने के उद्देश्य से नर्स के रूप में कार्य कर रही थी।एसडीपीओ वन खुसरू सिराज ने बताया कि परिजन के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सभी बिंदुओं पर घटना की जांच की जा रही है।मौत के कारणों को लेकर जांच जारी है।यहां बता दें की सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या एक स्थित एक निजी छात्रावास में एक 23 वर्षीय नर्सिंग छात्रा का शव बुधवार की सुबह फांसी के फंदे से लटका मिला था।सूचना मिलने पर किशनगंज सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया था।

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