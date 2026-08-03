Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kishanganj News: जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम एसडीएम,सीओ ने लिया व्यवस्था का जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

Kishanganj News: किशनगंज जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम एसडीएम,सीओ ने लिया व्यवस्था का जायजाजिले के प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Kishanganj News: जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम एसडीएम,सीओ ने लिया व्यवस्था का जायजा

Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को लेकर शहर सहित जिले के सभी प्रमुख एवं भीड़भाड़ वाले शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सोमवार तड़के से ही पुलिस बलों की तैनाती रहेगी।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: किशनगंज: सावन की पहली सोमवार आज, सज गया है शिवालय

सुरक्षा इंतजाम की जानकारी

जिले में सबसे अधिक भीड़ बेलवा स्थित ओदरा घाट (डोंक नदी), भूतनाथ गौशाला मंदिर और ठाकुरगंज स्थित हरगौरी मंदिर में जुटती है, जिसे ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रविवार को एसडीएम अनिकेत कुमार और सीओ राहुल कुमार ने बेलवा स्थित ओदरा घाट और भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर कमिटी के सदस्यों से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:Supaul News: भीमशंकर महादेव मंदिर में पहली बार अलग-अलग द्वार से प्रवेश व निकास

श्रद्धालुओं की यात्रा

ओदरा घाट पर अत्यधिक भीड़ जुटती है, जहां से श्रद्धालु डोंक नदी से पवित्र जल भरकर 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर भूतनाथ गौशाला शिव मंदिर पहुंचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। श्रद्धालुओं की इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ओदरा से मंदिर तक के पूरे मार्ग में संवेदनशील स्थानों को चिह्नित कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

निगरानी एवं दिशा-निर्देश

सावन की पहली सोमवारी को लेकर भीड़ वाले मंदिरों और श्रद्धालुओं के पैदल मार्ग का जायजा लिया गया है, ताकि शिव भक्तों को आवागमन और पूजा-अर्चना में कोई असुविधा न हो। एसडीपीओ-2 मनोज कुमार सिंह और किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार भी विभिन्न मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं।

महिला पुलिस की तैनाती

डीएम नवीन कुमार कनीय अधिकारियों से स्थिति की निरंतर समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रमुख मंदिरों में महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष प्रतिनियुक्ति की गई है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है?
सावन की पहली सोमवारी के लिए शिव मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, जिसमें पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है।
ये भी पढ़ें:Chapra News: शिवालयों में होगी भोलेनाथ की जयकार, सावन की पहली सोमवारी आज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।