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Kishanganj News: महिलाओं एवं किशोरियों का सशक्तिकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जागरूकता ही सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: किशनगंजमहिलाओं एवं किशोरियों का सशक्तिकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जागरूकता ही सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है : डीएम

Kishanganj News: महिलाओं एवं किशोरियों का सशक्तिकरण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जागरूकता ही सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है : डीएम

Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी अंकिता सिंह के मार्गदर्शन में महिला सशक्तिकरण कार्यालय द्वारा ठाकुरगंज नगर पंचायत के चैनबारी वार्ड संख्याझ्र23 में महिलाओं एवं किशोरियों के लिए एक व्यापक जागरूकता सह संवाद कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की जानकारी

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस सह नोडल पदाधिकारी ने बताया कि महिलाओं एवं किशोरियों का सशक्तिकरण एक विकसित एवं सुरक्षित समाज की आधारशिला है। जागरूक नागरिक ही सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं घरेलू हिंसा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सरकार की सभी योजनाओं एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रत्येक महिला एवं किशोरी तक पहुँचे, ताकि वे आत्मनिर्भर, सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जी सकें, महिला एवं बाल विकास निगम, किशनगंज का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक महिला एवं किशोरी को उनके अधिकारों, सुरक्षा एवं सरकारी सुविधाओं के प्रति जागरूक बनाना भी है। ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को कानूनी सहायता, सरकारी योजनाओं तथा आत्मनिर्भर बनने के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। भविष्य में भी जिले के विभिन्न पंचायतों एवं नगर क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रत्येक महिला एवं किशोरी अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को उनके अधिकारों, कानूनी संरक्षण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं कानूनी रूप से सशक्त बनाना था।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं किशोरियों को घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिला सुरक्षा, महिला अधिकार, वन स्टॉप सेंटर (डरउ) की सेवाओं, महिला हेल्पलाइन, तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न महिला एवं बाल विकास योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

विशेषज्ञों द्वारा जानकारी

विशेषज्ञों ने महिलाओं को बताया कि किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव अथवा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की स्थिति में वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीणों ने अपने विभिन्न प्रश्न भी पूछे, जिनका अधिकारियों द्वारा सरल एवं संतोषजनक उत्तर दिया गया। महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई तथा इसे अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक बताया।

ग्रामीणों की सराहना

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं महिला सशक्तिकरण कार्यालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि “इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम से हमें अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं एवं कानूनों की सही जानकारी मिली है। ऐसे कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होने चाहिए, जिससे समाज विशेषकर महिलाओं एवं किशोरियों को निरंतर लाभ मिलता रहे।

कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक, महिला एवं बाल विकास निगम मोहम्मद शहबाज आलम, वन स्टॉप सेंटर किशनगंज की केंद्र प्रशासक रोशनी परवीन, जेंडर स्पेशलिस्ट सुशील कुमार झा तथा केस वर्कर टुंपा दास उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
महिलाओं एवं किशोरियों को उनके अधिकारों, कानूनी संरक्षण तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना।
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