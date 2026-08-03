Kishanganj News: पर्यावरण स्थिरता और जलवायु परिवर्तन एवं नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम

Kishanganj News: पोठिया, निज संवाददाता। डॉ. कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज में रविवार को "नशा मुक्त युवा, विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया तो वहीं इससे पहले शनिवार को को पर्यावरण स्थिरता तथा जलवायु परिवर्तन के लिए युवाओं को प्रेरित करना विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी संवाद सत्र का आयोजन किया गया। जहां रविवार को नशा मुक्त युवा संकल्प के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे की बुराइयों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, अनुशासित एवं जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था।कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. के. सत्यनारायणन ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. मुकुल, डॉ. लव, डॉ. मनीष सहित महाविद्यालय के अन्य वैज्ञानिक, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सजीव प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) सामूहिक रूप से देखा एवं सुना गया। प्रधानमंत्री के संदेश से प्रेरणा लेते हुए उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प व्यक्त किया।अपने संबोधन में प्राचार्य डॉ. के. सत्यनारायणन ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि युवा वर्ग नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शिक्षा, अनुसंधान, कृषि नवाचार, खेल तथा राष्ट्र निर्माण में लगाए, तो विकसित भारत का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है।

छात्रों की सहभागिता एवं वृक्षारोपण अभियान

जबकि पर्यावरण स्थिरता और जलवायु परिवर्तन संगोष्ठी एक दिवसीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विख्यात समाज सेवी प्रवीर कुमार ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि बढ़ता वैश्विक तापमान, अनियमित वर्षा, प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानव सभ्यता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। उन्होंने प्लास्टिक के उपयोग में कमी, जल संरक्षण, ऊर्जा की बचत तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण को समय की आवश्यकता बताया। संवाद सत्र में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली, जैव विविधता संरक्षण, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त परिसर और जल संरक्षण जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। छात्रों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यावरण जागरूकता फैलाने एवं हरित वातावरण के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर समाजसेवी अमरचंद, पर्यावरणविद् देबू दास एवं शिक्षिका कुमारी निधि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा, जन-जागरूकता एवं सामुदायिक भागीदारी को सतत विकास की आधारशिला बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत एसोसिएट डीन-सह-प्राचार्य डॉ. के सत्यनारायण एवं मुख्य अतिथि प्रवीर कुमार के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया। इस दौरान शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने पौधे लगाकर हरित एवं स्वच्छ परिसर के निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर डॉ. के. सत्यनारायण ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के साथ-साथ उन्हें जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रकृति संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। इससे पहले प्राचार्य डा के नारायणन ने बतौर मुख्य अतिथि को पौधा व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया।