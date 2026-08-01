Kishanganj News: कस्तूरबा विद्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण

Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)नगर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति की समीक्षा की गई। उपस्थित छात्राओं की संख्या अपेक्षाकृत कम पाए जाने के कारण जिला पदाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। मौके पर मौजूद वॉर्डन ने बताया कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण कई छात्राएं अवकाश पर अपने घर गई हुई है। डीएम ने छात्राओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने तथा उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने अवकाश पर गई छात्राओं के संबंध में संधारित पंजी का अवलोकन किया तथा अवकाश रजिस्टर का मिलान कर अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की जांच की। उन्होंने नामांकित सभी छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास करने का निर्देश विद्यालय प्रशासन एवं वार्डन को दिया। उन्होंने छात्रावास परिसर का भी निरीक्षण किया तथा परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी छात्राओं को समय पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने तथा इसके समुचित रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.