Kishanganj News: कस्तूरबा विद्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण
Kishanganj News: कस्तूरबा विद्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षणकस्तूरबा विद्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षणकस्तूरबा विद्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षणकस्तूरबा विद
Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने शुक्रवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)नगर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति की समीक्षा की गई। उपस्थित छात्राओं की संख्या अपेक्षाकृत कम पाए जाने के कारण जिला पदाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। मौके पर मौजूद वॉर्डन ने बताया कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण कई छात्राएं अवकाश पर अपने घर गई हुई है। डीएम ने छात्राओं के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने तथा उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने अवकाश पर गई छात्राओं के संबंध में संधारित पंजी का अवलोकन किया तथा अवकाश रजिस्टर का मिलान कर अभिलेखों की अद्यतन स्थिति की जांच की। उन्होंने नामांकित सभी छात्राओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास करने का निर्देश विद्यालय प्रशासन एवं वार्डन को दिया। उन्होंने छात्रावास परिसर का भी निरीक्षण किया तथा परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्राओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी छात्राओं को समय पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने तथा इसके समुचित रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
उन्होंने विद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया, ताकि छात्राओं की सुरक्षा एवं विद्यालय परिसर की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके.
पूर्व छात्राओं के अनुभव साझा करना
उन्होंने विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाली पूर्व छात्राओं का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसी पूर्व छात्राओं को विद्यालय में आमंत्रित कर वर्तमान छात्राओं से संवाद स्थापित कराने एवं उनके अनुभव साझा कराने की व्यवस्था करने को कहा, ताकि छात्राएँ उनसे प्रेरणा लेकर अपने भविष्य के प्रति अधिक जागरूक एवं उत्साहित हो सकें.
भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी महोदय ने विद्यालय के रसोईघर का भी निरीक्षण किया तथा भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
उन्होंने विद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि छात्राओं की नियमित उपस्थिति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता तथा विद्यालय की सभी व्यवस्थाओं का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, जिससे छात्राओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके.
फोटो: 31 जुलाई केगंज 10 नगर स्थित कस्तूरबा विद्यालय का निरीक्षण करते हुए डीएम।
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