Kishanganj News: बिशनपुर में होगा छठघाट पर भव्य द्वार का निर्माण
Kishanganj News: बिशनपुर में होगा छठघाट पर भव्य द्वार का निर्माण बिशनपुर में होगा छठघाट पर भव्य द्वार का निर्माण बिशनपुर में होगा छठघाट पर भव्य द्वार का निर्माण
Kishanganj News: बिशनपुर। कोचाधामन प्रखंड के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत खखुआ नदी छठ घाट पर भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को स्थानीय मुखिया पिंटू कुमार चौधरी,वार्ड सदस्य प्रतिनिधि केपी आर्य ने बिशनपुर छठ पूजा कमिटी के सदस्य नीरज साह,लाल बाबू दास,प्रदीप साह्, अमर रजक, अनिल पासवान, पंकज रजक, कृष्णा दास, अबसर आलम, विवेक गुप्ता, वार्ड सदस्य प्रतिनिधी राजेश जैन, सूरज दास के मौजूदगी मे छठ घाट मे भव्य स्वागत द्वार का स्थल चयन हेतु पहुंचे और छठ घाट के द्वार के लिए स्थल का चयन किया। इस बाबत मुखिया पिंटू कुमार चौधरी ने बताया कि लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान बिशनपुर खखुआ नदी छठ घाट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है,इसलिए यहां एक स्थायी द्वार बनवाने का निर्णय लिया गया है।
मुखिया पिंटू कुमार चौधरी के इस सार्थक पहल पर ग्रामीण छठ, वर्तियों एवं समिति के सदस्यो ने धन्यवाद व साधुवाद दिया ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।