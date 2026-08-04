Kishanganj News: हुसैन नगर कॉलोनी में जलजमाव से राहत की पहल

Kishanganj News: किशनगंज, पौआखाली। नगर पंचायत पौआखाली के वार्ड संख्या छह स्थित हुसैन नगर कॉलोनी में जलजमाव और गंदगी की समस्या को लेकर मंगलवार को सफाई अभियान शुरू किया गया। उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अबू नसर आलम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अपने निजी खर्च से जेसीबी मशीन मंगवाकर सड़क पर जमा कचरा हटाने एवं नालियों की सफाई का कार्य शुरू कराया।

स्थानीय लोगों की समस्या

स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से सड़क पर जलजमाव और कीचड़ रहने के कारण आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। कई जगह नालियां जाम होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा रहता था, जिससे लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। निरीक्षण के दौरान अबू नसर आलम ने कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि अगले पांच दिनों के भीतर सड़क पर बेडमिशानी डलवाकर मार्ग को आवागमन के योग्य बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि बरसात के दौरान लोगों को राहत मिल सके। सफाई कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि यदि नियमित रूप से सफाई और मरम्मत का कार्य होता रहा तो जलजमाव की समस्या से स्थायी राहत मिल सकती है।