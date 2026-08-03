Kishanganj News: चेहल्लुम पर्व आज, जिला प्रशासन अलर्ट चेहल्लुम पर्व आज, जिला प्रशासन अलर्ट चेहल्लुम पर्व आज, जिला प्रशासन अलर्ट चेहल्लुम पर्व आज, जिला प्रशासन अलर्ट

Kishanganj News: किशनगंज, निज संवाददाता। चेहल्लुम पर्व पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन एवं उनके 72 सहयोगियों के कर्बला की लड़ाई में शहीद होने की तिथि मुहर्रम के 40वें दिन पर मनाया जाता है। सामान्यत: मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा इस पर्व में गम मनाया जाता है तथा कुरान पढ़ी जाती है। कहीं-कहीं इस पर्व में मुहर्रम की ही भांति ताजिया निशान के साथ जुलूस भी निकाला जाता है।

सुरक्षा व्यवस्था अपर समाहर्ता मो. उमैर ने कहा कि जिलेभर में चेहल्लुम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था ,सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है । वे उन सभी निदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करेंगे। साम्प्रदायिक हिंसा, तनाव आदि को लेकर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की विशेष जिम्मेवारी है। अत: साम्प्रदायिक तनाव से निपटने के लिए निर्गत आदेश का दृढ़ता से पालन किया जाय एवं सभी यथोचित निदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित चेहल्लूम पर्व के अवसर पर भी समान रूप से लागू होंगे। अपर समाहर्ता ने कहा कि अनुमंडल दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 एवं 2, किशनगंज अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस की अनुज्ञप्ति निर्गत करते समय अनुज्ञा-पत्र में सभी आवश्यक बातों, प्रतिबंधों स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया हो। अनुज्ञप्ति प्रदान करने वाले पदाधिकारी निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना अतिरिक्त ध्यान रखेंगे। जुलूस किस समय किस स्थान से प्रारंभ होगा, कहाँ-कहाँ रूकेगा और किन-किन मार्गों से गुजरेगा, उसका स्पष्ट उल्लेख अनुज्ञप्ति में रहे तथा तद्नुसार निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित हो।

जुलूस की जानकारी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार जुलूस निकालेंगे। जुलूस में डी०जे० बजाये जाने से होने वाले अत्यधिक ध्वनि के कारण विवाद होती है (जुलूस में 'डी०जे० पूर्णत: वर्जित रहेगा। संवेदनशील स्थानों के साथ-साथ उन स्थानों पर जहाँ किसी तनाव की व्यापक संभावना हो, अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदधिकारी- 1 एवं 2 / संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी / थानाध्यक्ष उक्त पर्व के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतेंगे।

संवेदनशील तथा मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर सतत् निगरानी आवश्यक है।

सामाजिक सुरक्षा किसी भी प्रकार की संभावित घटना के दृष्टिकोण से भीड़-भाड़ वाले स्थलों, सार्वजनिक तथा महत्वपूर्ण स्थलों पर सतर्कता रखते हुए एंटी सबोटेज जाँच तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु यथोचित सुरक्षात्मक कार्रवाई आवश्यक है।सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, हाट्स एप्स आदि के माध्यम से अफवाहें फैलायी जाती है, जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। इस हेतु आवश्यक है कि इस विषय के जानकार पदाधिकारियों पुलिस पदाधिकारियों को चिह्नित कर सोशल मीडिया पर निगरानी रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1 एवं 2, किशनगंज अपने स्तर से प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। सुव्यवस्थित ढंग से अग्रिम सुरक्षात्मक कार्रवाई कर ली जाय। समस्या के समाधान के लिए समय पर ठीक-ठीक एवं सावधानीपूर्वक व्यवस्था होनी चाहिए। पुलिस उपाधीक्षक,पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष विधि-व्यवस्था संबंधी प्राप्त सूचनाओं से संबंधित दंडाधिकारी को अवगत करा देंगे।

अफवाहों पर कार्रवाई असामाजिक तत्वों, अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध कार्रवाई :- कभी-कभी अफवाहों के कारण विधि-व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इन्हें दबाने तथा उसके निवारण हेतु त्वरित गति से. कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए असामाजिक तत्वों तथा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाय। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि से भावनात्मक ठेस पहुँचाने वाली सामग्रियों आदि में प्रचार-प्रसार पर निगरानी रखी जाय। थानाध्यक्ष ऐसे साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों की सूची अद्यतन कर लेंगे, ताकि आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध तत्क्षण निरोधात्मक कार्रवाई की जा सके। अफवाह फैलाने वाले के विरूद्ध भारतीय न्याय सहिता की धारा-196/197 एवं 353 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, धाराएँ संज्ञेय एवं गैर जमानती हैं।

चेहल्लुम-जुलूस के दौरान क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के संबंध में विशेष सत्तर्कता बरतने हेतु कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, किशनगंज विद्युत कर्मियों/लाईन मैन की प्रतिनियुक्ति संबंधित सभी मुख्य स्थानों (प्रखंड, अंचल मुख्यालय सहित) पर करेंगे, ताकि जुलूस के साथ "ताजिया" लेकर चलने के दौरान विद्युत के खुले तार के साथ कोई दुर्घटना न हो। कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, किशनगंज इस संबंध में विशेष सत्तर्कता बरतेंगे।

जिला नियंत्रण कक्ष, जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, किशनगंज में अवस्थित रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06456-225152 है, जो दिनांक 04.08.2026 के पूर्वा0 से 05.08.2026 तक नियमित रूप से संचालित रहेगा ।

प्रभारी पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा विधि-व्यवस्था संबंधित पंजी में प्रत्येक घण्टे का विवरण स्थिति का संघारण कराना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर सभी संबंधित दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे ।