Kishanganj News: कार की ठोकर से साठ वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत
Kishanganj News: किशनगंजकार की ठोकर से साठ वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौतकार की ठोकर से साठ वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत
Kishanganj News: पोठिया, निज संवाददाता । गुरुवार को पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनगंज ठाकुरगंज मख्य सड़क स्थित सेठाबाडी मदरसा के समीप किशनगंज की ओर से आ रही अनियंत्रित कार एक वृद्ध को ठोकर मारते हुए मौके से कार लेकर फरार हो गया। ठोकर इतना जोड़दार था कि वृद्ध पांच मीटर दूर धान के खेत पर जा गिरा,जिससे वृद्ध बुरी तरह से घायल हो गया। जिसे परिजनो ने गभीर रूप से घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। इधर वृद्ध की पहचान मो जैनुद्दीन (60 ) सेठाबाड़ी पंचायत कस्वाकलियागंज थाना पोठिया के रूप हुई है। यह सड़क हादसा गुरुवार सुबह नो बजे सेठाबाड़ी मदरसा के निकट मृतक के घर से महज आधा किमी दूर उस समय हुआ जब हाजी मो जैनुद्दीन खेत से काम कर घर लौट रहे थे।
ठीक इसी समय एक लाल रंग की कार किशनगंज की ओर से तेज गति से आ रही थी,जो हाजी मो जैनुद्दीन को ठोकर मारते हुए घटना स्थल से फरार हो गया। परिजनो व ग्रामीणों ने तत्काल घायल वृद्ध को ठाकुरगंज पीएचसी ले गया जहां वृद्ध हाजी मो जैनुद्दीन ने दम तौर दिया। मृतक हाजी मो जैनुद्दीन की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।शव गांव पहुंचते ही मृतक के घर गांव से लेकर इलाके के लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनो ने बताया सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। मृतक अपने पीछे पांच पुत्री छोड़ गया है। जबकि पत्नी की मौत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था।
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