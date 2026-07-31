Kishanganj News: कार की ठोकर से साठ वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत

Kishanganj News: पोठिया, निज संवाददाता । गुरुवार को पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनगंज ठाकुरगंज मख्य सड़क स्थित सेठाबाडी मदरसा के समीप किशनगंज की ओर से आ रही अनियंत्रित कार एक वृद्ध को ठोकर मारते हुए मौके से कार लेकर फरार हो गया। ठोकर इतना जोड़दार था कि वृद्ध पांच मीटर दूर धान के खेत पर जा गिरा,जिससे वृद्ध बुरी तरह से घायल हो गया। जिसे परिजनो ने गभीर रूप से घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। इधर वृद्ध की पहचान मो जैनुद्दीन (60 ) सेठाबाड़ी पंचायत कस्वाकलियागंज थाना पोठिया के रूप हुई है। यह सड़क हादसा गुरुवार सुबह नो बजे सेठाबाड़ी मदरसा के निकट मृतक के घर से महज आधा किमी दूर उस समय हुआ जब हाजी मो जैनुद्दीन खेत से काम कर घर लौट रहे थे।