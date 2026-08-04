Kishanganj News: बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस सेवा से आज तक वंचित हैं लोग
Kishanganj News: बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस सेवा से आज तक वंचित हैं लोग बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस सेवा से आज तक वंचित हैं लोग बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस सेवा से आज
Kishanganj News: बहादुरगंज, संवाददाता। इसे विडंबना समझें या फिर जमीनी हकीकत बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस सेवा से आज तक बड़ी आबादी वंचित हैं। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के अन्य मार्गों बहादुरगंज -दिघलबैक पथ एवं बहादुरगंज -किशनगंज पथ जहां बस सेवा सुलभ तरीके से प्राप्त होता है। वहीं दुसरी ओर बहादुरगंज - टेढ़ागाछ पथ पर आज भी लोगों को बस सेवा मुहैया नहीं होने पर टोटो या दो पहिया वाहन के सहारे आवागमन की एकमात्र व्यवस्था उक्त क्षेत्र में बेहतर परिवहन सेवा की पोल खोलकर रख दिया है।
स्थानीय समस्याएँ
स्थानीय ग्रामीण सुत्र के अनुसार वर्ष 2019 में कनकयी नदी के लौचा घाट पर लगभग आधा किलोमीटर लंबी पुल निर्माण की सौगात क्षेत्र वासियों को मिलने के बाद टेढ़ागाछ प्रखंड भाया बहादुरगंज होकर सड़क मार्ग से जुड़ने का दशकों पुराना सपना साकार हुआ था। वहीं दूसरी ओर बहादुरगंज -टेढागाछ पथ की मौजुदा जर्जर स्थिति के कारण आज तक बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस सेवा बहाल नहीं होने पर लोग सुगम आवागमन से आज तक वंचित हैं। बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस सेवा बहाल नहीं होने का खामियाजा लोगों को टोटो की सवारी के माध्यम से जोखिमपूर्ण एवं महंगी यात्रा के तौर पर उठाना पड़ता है।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना
मुख्यमंत्री परिवहन योजना से जुड़े लाभुक भी बहादुरगंज -टेढागाछ की जर्जर स्थिति के मद्देनजर उक्त पथ पर यात्रा करने से कतराते हैं जिसके कारण लोगों को तीन पहिया और चार पहिया वाहन हायर कर महंगी यात्रा करना एक मात्र विकल्प बन गया है। वहीं दूसरी ओर कनकयी नदी के मटियारी घाट एवं रतवा नदी के सुहिया घाट पर पुल निर्माण नहीं होने से बरसात में बड़ी आबादी सड़क मार्ग से शाट कट आवागमन से वंचित होकर भाया जोकी एवं भाया लौचा दोगुनी दूरी और दोगुना समय यातायात में लगना क्षेत्र वासियों के लिए नियती बन गयी है जिस समस्या का समाधान सरकारी और गैर-सरकारी पहल के बाद ही संभव है सबसे प्रतिकुल परिस्थिति बीमार रोगियों को बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर आवागमन की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण रोगियों को समय पर चिकित्सा सेवा देना बड़ी चुनौती बनी हुई है।
संविधान की आवश्यकता
क्षेत्र में फोर लेन से लेकर रेलवे सुविधा बहाल होने के बावजुद बहादुरगंज -टेढागाछ पथ सुगम यात्री सड़क सेवा देने में फिसड्डी साबित हो रहा है। आज आवश्यकता है बस सेवा से पुरी तरह वंचित बहादुरगंज -टेढागाछ पथ पर बस यात्री सेवा बहाल करवाकर बेहतर एवं सस्ता सड़क आवागमन व्यवस्था बहाल करना । इसके लिए उक्त पथ पर बस परिचालन सेवा से जुड़ा परमिट की व्यवस्था आने वाले समय में सुगम एवं सस्ता आवागमन की मिशाल पेशकर मील का पत्थर साबित होगा।
निर्देशात्मक प्रश्न
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