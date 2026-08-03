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Kishanganj News: एसआई ने नदी में कूद तीन लोगों की जान बचाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: एसआई ने नदी में कूद तीन लोगों की जान बचाई

Kishanganj News: बिशनपुर, निज संवाददाता। कोचाधामन प्रखंड के चैनपुर में एक टोटो के अनियंत्रित होकर कनकई नदी में गिर जाने से बड़ा हादसा टल गया।

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बचाव कार्य की शुरुआत

बिशनपुर ओपी की गश्ती टीम ने नदी में कूदकर एक महिला, उसके दो वर्षीय बच्चे और टोटो चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओपी की पुलिस टीम शनिवार को दिवा गश्ती पर थी। इसी दौरान चैनपुर में कनकई नदी के तट पर एक टोटो अचानक अनियंत्रित होकर सीधे गहरी नदी में जा गिरा।

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साहसिक बचाव अभियान

टोटो में चालक के अलावा कोचाधामन निवासी करिश्मा खातून नामक महिला और उसका दो वर्षीय मासूम बच्चा सवार थे। टोटो के नदी में गिरते ही वहां चीख-पुकार मच गई। तट पर मौजूद गश्ती दल के रंजीत कुमार ने बिना देरी किए नदी में छलांग लगा दी। उनके इस कदम को देख टीम के अन्य सदस्यों ने भी तुरंत बचाव कार्य शुरू किया।

सुरक्षित निकाले गए सभी

इस बचाव अभियान में रंजीत कुमार (नेतृत्वकर्ता), सिपाही विभीषण कुमार, महिला सिपाही आँचल कुमारी और बीएचजी जवान देवेंद्र प्रसाद दास शामिल थे। इन सभी जवानों की त्वरित कार्रवाई और कड़ी मशक्कत के चलते टोटो चालक, महिला करिश्मा खातून और उनके दो वर्षीय मासूम बच्चे को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। समय पर प्राथमिक उपचार मिलने के बाद सभी की स्थिति सामान्य है। जिसके बाद उन्हें सकुशल उनके घर भेज दिया गया। वायरल हुआ वीडियो, हर कोई कर रहा तारीफ। खाकी वर्दी में पुलिस जवानों द्वारा किए गए इस मानवीय कार्य और बहादुरी को देखकर आम जनता उन्हें 'सलाम' कर रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस के इस मानवीय और रक्षक चेहरे ने पूरे पुलिस महकमे का मान बढ़ाया है。

सामान्य प्रश्न

यह हादसा कहाँ हुआ?
यह हादसा बिशनपुर के चैनपुर में हुआ।
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