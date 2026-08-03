Kishanganj News: संत रविदास के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित, भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक आयोजित
Kishanganj News: किशनगंज संत रविदास के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित, भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक आयोजितसंत रविदास के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित, भाजपा ग्रामीण मंडल की ब
Kishanganj News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। ठाकुरगंज भाजपा ग्रामीण मंडल की बैठक रविवार को चुरली उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया।बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय करने तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क अभियान तेज करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।कार्यक्रम
में कुकुरबागी पैक्स अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह सहित भाजपा ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का समापन संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के संकल्प के साथ किया गया।
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