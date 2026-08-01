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Kishanganj News: जिप सदस्य ने डीएम व एसपी को ज्ञापन सौंप क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: जिप सदस्य ने डीएम व एसपी को ज्ञापन सौंप क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से कराया अवगतजिप सदस्य ने डीएम व एसपी को ज्ञापन सौंप क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं स

Kishanganj News: जिप सदस्य ने डीएम व एसपी को ज्ञापन सौंप क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत

Kishanganj News: बिशनपुर, निज संवाददाता । कोचाधामन जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के जिप सदस्य ई नासिक नदीर ने शुक्रवार को जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिप सदस्य ई नासिक नदीर ने डीएम व एसपी को ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हुए पिछले दिनों हुए क्षेत्र में हुए छात्र आंदोलन की एसटीएफ से जांच, एंट्री माफिया पर नकेल, और कटावरोधक कार्य की उठाई मांग की। जिप सदस्य ने बहादुरगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और प्रशासनिक अधिकारियों पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त की।

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उन्होंने मांग की कि इस मामले की पारदर्शी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए, ताकि उपद्रवी असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो और निर्दोषों के नाम केस से हटाए जा सकें। जिप सदस्य ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी, हत्या और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही मादक पदार्थों मवेशी (गाय-भैंस), सोना-चांदी की तस्करी तथा ओवरलोड वाहनों के 'एंट्री' के अवैध धंधे कराने वाले गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया। वहीं जिप सदस्य ई नासिक नदीर ने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के पाटकोई कला, डेरामारी, बगलबाड़ी और कुट्टी पंचायत में नदियों द्वारा हो रहे भीषण कटाव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि मेची, महानंदा और डॉक नदी का पानी इन पंचायतों के विभिन्न वार्डों से होकर गुजरता है, जिससे हर साल व्यापक भू-कटाव होता है। उन्होंने डीएम से स्थल निरीक्षण करने, अविलंब कटावरोधक बांध निर्माण कराने और पूर्व से लंबित महानंदा बेसिन परियोजना के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। सरकारी उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए ई नासिक नदीर ने कहा कि बीते 8 महीनों से उनके क्षेत्र में जिला परिषद अंश विकास का कोई कार्य नहीं हो सका है। कार्यालय द्वारा राशि उपलब्ध न होने की बात कही जा रही है।उन्होंने व्यथित होकर कहा, "जनता की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्रीय विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विकास राशि के अभाव में जनता की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो गया हूं। उन्होंने ने डीएम के माध्यम से बिहार सरकार से गुहार लगाई कि यदि क्षेत्र के विकास के लिए मद की राशि जारी नहीं की जा सकती तो उन्हें पद मुक्त कर दिया जाए।

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