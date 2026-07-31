Kishanganj News: डीएम ने की जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की कार्य प्रगति से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
Kishanganj News: किशनगंज डीएम ने की जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की कार्य प्रगति से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र की कार्य प्रगति से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई । गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यकाल कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, किशनगंज द्वारा संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना,मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना के बारे में विस्तृत चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लक्ष्य 700 के विरुद्ध 186 कुल आवेदन प्राप्त हुए हैं।
स्वयं सहायता भत्ता योजना
जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा छात्रों का आवेदन प्राप्त करें, साथ ही व्यापक पैमाने पर काउंसलिंग सुनिश्चित करें ।
कुशल युवा कार्यक्रम योजना
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कुल 167 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।कुशल युवा कार्यक्रम योजना अंतर्गत कुल 2950 आवेदन प्राप्त हुए हैं । जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे ।
इस अवसर पर जिला योजना पदाधिकारी कुंदन कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा , प्रबंधक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, सहायक प्रबंधक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र आदि उपस्थित थे ।
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