Kishanganj News: थाना क्षेत्रों में बैंक, अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों की की गई जांच
Kishanganj News: किशनगंज में एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर बैंकों और वित्तीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। पुलिस ने बैंक परिसर के अंदर और बाहर संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन किया है। शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई।
Kishanganj News: किशनगंज, संवाददाता। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर सोमवार को सुरक्षा के मद्देनजर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बैंक और अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों की जांच की गयी। किशनगंज पुलिस द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बैंकिंग प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु बैंकों की सुरक्षा जांच की गयी। बैंक परिसर के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। इस दौरान बड़े निकासी से पूर्व इसकी सूचना पुलिस को देने का निर्देश दिया। शाखा की सुरक्षा को लेकर अहम जानकारी ली। बैंक के गार्ड को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बैंक के अंदर आने वालों के कागजात की जांच करें।
अगर कोई संदिग्ध लगे तो पहचान पत्र देखें और तुरंत ही पुलिस को सूचना दें। बैंकों के आसपास भटकने वाले संदिग्धों पर नजर रखने के लिए अलग-अलग टीम का गठन किया गया है।
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