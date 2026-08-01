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Kishanganj News: पशु चिकित्सा शिविर में 163 पशुओं का किया गया निशुल्क इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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Kishanganj News: पशु चिकित्सा शिविर में 163 पशुओं का किया गया निशुल्क इलाजपशु चिकित्सा शिविर में 163 पशुओं का किया गया निशुल्क इलाज

Kishanganj News: पशु चिकित्सा शिविर में 163 पशुओं का किया गया निशुल्क इलाज

Kishanganj News: पोठिया, निज संवाददाता पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, अर्राबाड़ी, किशनगंज के सौजन्य से शुक्रवार को इंद्रपुर गनी गांव, पोठिया प्रखण्ड में 111 वां किसान संवाद एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉ. नरेंद्र कुमार, प्राध्यापक ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. चंद्रहास के दिशा-निर्देशन में किया गया जिसका उद्देश्य पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं पशुपालन से संबंधित समस्या से अवगत होकर उसके निराकरण का प्रयास करना है। इस अवसर पर आयोजित पशुचिकित्सा शिविर में 39 पशुपालकों के 163 छोटे-बड़े पशुओं में त्वचा संबंधी बीमारियां, कृमि की समस्या, प्रजनन की समस्या एवं पशुओं में दूध उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया तथा बीमारियों के निदान से संबंधित दवाइयों, खनिज तत्वों, कृमिनाशकों का नि:शुल्क वितरण किया गया।

कार्यक्रम समन्वयक डॉ. राजेश ने बताया कि किसान संवाद कार्यक्रम में पशुपालकों को संतुलित आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन, कृमिनाशन, तथा वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा पशुपालक परिवारों से संपर्क कर पशुपालन से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों एवं महाविद्यालय में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी गईक किसान संवाद कार्यक्रम में पशुपालकों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया एवं पशुपालन से संबंधित समस्याओं के निराकरण के प्रयास के लिए वैज्ञानिकों एवं महाविद्यालय का आभार व्यक्त किया।

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