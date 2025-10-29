Hindustan Hindi News
किशनगंज
35 साल में सिर्फ वादे, काम कुछ नहीं; खूब गरजे ओवैसी, बोले- सीमांचल खुद लिखेगा अपनी तकदीर

संक्षेप: Bihar Election 2025: किशनगंज के टेढ़ागाछ में ओवैसी ने जदयू और राजद पर सीमांचल की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 15 साल राजद, 20 साल नीतीश के राज में सीमांचल पिछड़ा ही रहा, अब मुसलमानों को बराबरी का हक मिलना चाहिए।

Wed, 29 Oct 2025 05:43 PMHimanshu Tiwari हिन्दुस्तान टीम
Bihar Election 2025: किशनगंज के टेढ़ागाछ में बुधवार को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी रैली में सीमांचल की अनदेखी को लेकर बिहार की सियासत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने जदयू और राजद दोनों दलों को टारगेट करते हुए कहा कि सीमांचल के लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पर अब तक सिर्फ वादे ही मिले हैं। ओवैसी ने कहा, “सीमांचल के लोगों से हर बार झूठ बोला गया। 15 साल राजद की सरकार रही, 20 साल नीतीश कुमार की, फिर भी हमारा इलाका आज भी पिछड़ा है। सड़कें टूटी हैं, अस्पताल बेहाल हैं, कॉलेज नाम के हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं।”

तीन फीसदी वाले को डिप्टी सीएम, 20 फीसदी मुसलमानों को क्यों नहीं? ओवैसी का सवाल

सभा में ओवैसी ने बिहार की सियासत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तीन प्रतिशत आबादी वाले समुदाय को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो 20 प्रतिशत मुस्लिम आबादी को यह हक क्यों नहीं मिलता? उनके इस बयान पर सभा में मौजूद भीड़ ने जोरदार नारे लगाए। ओवैसी ने कहा, “हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, बस बराबरी चाहते हैं। जो मुसलमान बिहार की तरक्की में बराबर का हकदार है, उसे सियासी हिस्सेदारी भी बराबर मिलनी चाहिए।”

ओवैसी ने सीमांचल की समस्याओं को बनाया चुनावी मुद्दा

ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की तकलीफों पर कोई गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ आती है, लोग घर खो देते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ सर्वे कराने भेजती है। ओवैसी ने कहा, “पटना और आसपास के जिलों में कॉलेज, अस्पताल और स्टेडियम खड़े किए गए, मगर सीमांचल आज भी अधूरा है।” उन्होंने वादा किया कि अगर एआईएमआईएम को जनता मौका देती है, तो सीमांचल को बिहार का सबसे विकसित इलाका बनाया जाएगा।

Bihar Bihar News

