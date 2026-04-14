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पटना में आलीशान बंगला, छपरा से बंगाल तक करोड़ों की प्रॉपर्टी; काली कमाई में DSP से कम नहीं थानेदार

Apr 14, 2026 10:40 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना/छपरा/किशनगंज
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किशनगंज के नगर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन काली कमाई के मामले में अपने एसडीपीओ रहे डीएसपी गौतम कुमार से कम नहीं हैं। ईओयू की छापेमारी में अभिषेक के पास लगभग 20 करोड़ की संपत्ति के सबूत मिले हैं। पटना में आलीशान बंगला के अलावा छपरा से सिलीगुड़ी तक करोड़ों की जमीन इनके पास है।

पटना में आलीशान बंगला, छपरा से बंगाल तक करोड़ों की प्रॉपर्टी; काली कमाई में DSP से कम नहीं थानेदार

बिहार में काली कमाई से धन कुबेर बन बैठे भ्रष्ट अफसर और कर्मचारियों को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला किशनगंज के नगर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन से जुड़ा है। थानेदार अभिषेक काली कमाई से अकूत सपंत्ति बनाने अपने निलंबित एसडीपीओ गौतम कुमार से कम नहीं हैं। डीएसपी गौतम पर ऐक्शन के बाद आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने मंगलवार को थानेदार अभिषेक रंजन के 5 ठिकानोंपर छापेमारी की। अपने 17 साल की पुलिस की नौकरी में इन्होंने पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर से लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक अकूत संपत्तियां बनाई हैं। उनके मुजफ्फरपुर के फतेहपुर कांटी में करीब 20 करोड़ से अधिक की संपत्तियों में निवेश का पता चला है। छह-सात ट्रक खरीदकर चलाये जाने की भी सूचना है।

ईओयू ने बताया कि अभिषेक रंजन के खिलाफ आय से 115.66 फीसदी अधिक 1.70 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर मंगलवार को उनके पटना, छपरा और किशनगंज में पांच ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई। छपरा में दो घरों, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर टाड़ी पर और भेल्दी के पैगा गांव के ठिकानों पर भी दबिश दी गई।

जांच में पता चला है कि थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने 2023-24 में पटना के रामकृष्णा नगर में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से चार मंजिला आलीशान मकान बनाया। 2019 में छपरा के प्रभुनाथ नगर में 30 लाख की लागत से मकान बनाया। सारण के पैतृक गांव पैगा सदर में 50 लाख रुपये की लागत से दो मंजिला मकान निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त अभिषेक रंजन ने मुजफ्फरपुर के चंदवारा में भी 2015 में तीन कट्ठा जमीन की खरीद की है।

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ईओयू ने बताया कि अभिषेक के द्वारा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग रोड पर 17 लाख रुपये प्रति कट्ठा की लागत से छह कट्ठा जमीन की खरीद की गई। इस भूखंड को खरीदने के लिए 84 लाख रुपये का नकद भुगतान किया गया। थानाध्यक्ष एवं उनकी पत्नी के बैंक खातों में 8.50 लाख रुपये जमा हैं। ये एक लाख रुपये का वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं। म्युचुअल फंड एवं शेयर आदि में भी करीब 20 लाख का निवेश कर रखा है। हाल ही में बेटे का सिलीगुड़ी डीपीएस में नामांकन कराया, जिसमें 2.50 लाख रुपये का भुगतान प्रवेश शुल्क के रूप में किया गया।

माफियाओं से साठ-गांव के प्रमाण

ईओयू की जांच में किशनगंज नगर थानाध्यक्ष के बालू, जमीन, शराब एवं एंट्री माफियाओं से गहरे साठ-गांठ के प्रमाण मिले हैं। इन्होंने जमीन के कारोबार में काफी निवेश किया है। सिलीगुड़ी के सेवक रोड में फ्लैट होने की भी जानकारी मिली है। इसका सत्यापन किया जा रहा है।

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मुंबई के होटल ताज में पांच दिन बिताए

अभिषेक रंजन जनवरी 2026 में अपने परिवार सहित बागडोगरा से मुंबई की हवाई यात्रा की तथा पांच दिन मुंबई के पांच सितारा होटल ताज में बिताए। ट्रिप पर आवासन, भ्रमण आदि पर खर्च हुई राशि को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है।

2009 में हुई थी जॉइनिंग

अभिषेक रंजन 2009 बैच के दारोगा के रूप में पुलिस विभाग में नियुक्त हुए थे। इसके बाद पुलिस निरीक्षक पद पर उन्हें प्रमोशन मिला था। दिसंबर 2024 में किशनगंज में सदर थानाध्यक्ष के रूप में पोस्टिंग हुई थी। किशनगंज में महज 15 दिनों के भीतर लगातार दूसरी बार आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इससे पहले 31 मार्च को पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार के सरकारी आवास पर ईओयू के द्वारा छापेमारी की गई थी। गौतम के पास भी बिहार से बंगाल तक करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले थे, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

(पटना, छपरा और किशनगंज से हिन्दुस्तान संवाददाताओं की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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