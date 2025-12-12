किशनगंज में सैनिक कैंप का विरोध संसद में, जावेद ने कहा- कहीं और बनाए सरकार

संक्षेप: किशनगंज में प्रस्तावित सैनिक कैंप के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में मांग की है कि सरकार कैंप को किशनगंज में कहीं और दूसरी जमीन पर बनाए।

किशनगंज में प्रस्तावित सैनिक कैंप के लिए कोचाधामन और बहादुरगंज में जमीन अधिग्रहण का विरोध पटना से दिल्ली तक पहुंच गया है। लोकसभा में शून्यकाल (जीरो आवर) के दौरान कांग्रेस के किशनगंज सांसद मोहम्मद जावेद ने सरकार से सैन्य कैंप को किशनगंज में कहीं और दूसरी जमीन पर बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो जमीन अभी लिया जा रहा है, वो किसानों की है और घनी आबादी वाला इलाका है। सांसद ने कहा कि सरकार कैंप को घनी आबादी से दूर इस कैंप को बनाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। पटना में इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक भी काफी सक्रिय हैं और जिले में भी राजनीति गर्म है।

एआईएमआईएम के बहादुरगंज विधायक तौसिफ आलम ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर प्रस्तावित सैनिक स्टेशन को किसी अन्य जगह बनाने की मांग की थी। तौसिफ आलम ने कहा कि सैनिक स्टेशन बनाने के लिए लगभग 250 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है। मसले पर किशनगंज में भी खूब राजनीति हो रही है और सैनिक कैंप को किसी और जगह ले जाने की मांग चल रही है।