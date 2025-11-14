Kishanganj District Result LIVE: किशनगंज की 4 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 2 AIMIM, 1 MGB तो 1 NDA जीता था

संक्षेप: Kishanganj District Seats Overall Results: किशनगंज जिले की बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन कुल 4 विधानसभा सीटों में से 2020 में दो सीटें AIMIM, एक पर महागठबंधन (MGB) को जीत मिली थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) भी 1 सीट जीती थी।

Kishanganj District Seats Overall Results: किशनगंज जिले की विधानसभा सीटों बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन कुल चार सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। साढ़े आठ बजे से ईवीएम खुलेंगे। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में किशनगंज की 4 में से 2 सीटें AIMIM के हिस्से आईं थीं। महागठबंधन को एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था।

सुबह 8 बजे- मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

पिछले चुनाव में जिले की 4 में से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को 1 सीट और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 1 सीट पर जीत मिली थी। AIMIM के विजेता थे: अख्तरुल ईमान (कोचाधामन) और अंजुम आरा (बहादुरगंज)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने मुख्यालय किशनगंज सीट से इजहारुल हुसैन पर जीत हासिल की। NDA में जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 1 सीट पर जीत मिली: नौशाद आलम (ठाकुरगंज)।

इनमें इस बार मुख्य मुकाबला बहादुरगंज (Bahadurganj) मोहम्मद कलीमुद्दीन (LJP)

मस्वर आलम उर्फ मुशब्बीर आलम

तौसीफ आलम (AIMIM)

ठाकुरगंज (Thakurganj) गोपाल कुमार अग्रवाल (JDU)

सऊद आलम (RJD)

किशनगंज (Kishanganj) स्वीटी सिंह (BJP)

मोहम्मद कमरूल होदा (Congress)

कोचाधामन (Kochadhaman) बीणा देवी (बीजेपी)

मुजाहिद आलम (RJD)