किशनगंज का करप्ट डीएसपी गौतम सस्पेंड, गर्लफ्रेंड और नौकरानी भी धनकुबेर; नेपाल,बंगाल में भी संपत्ति

किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी जल्द शुरू होगी।

Bihar News: बिहार सरकार ने अकूत बेनामी संपत्तियां अर्जित करने वाले किशनगंज के पूर्व एसडीपीओ गौतम कुमार को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी जल्द शुरू होगी। हालांकि, गृह विभाग ने उनके निलंबन से संबंधित अधिसूचना फिलहाल सार्वजनिक नहीं की है। सोमवार को ईओयू की नोटिस पर एसडीपीओ पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय में उपस्थित हुए, जहां पर उनसे करीब पांच घंटे तक पूछताछ की गयी।

इससे पहले ईओयू की छापेमारी के बाद एक अप्रैल को बिहार पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई करते हुए गौतम कुमार को किशनगंज एसडीपीओ के पद से हटाते हुए उनको मुख्यालय क्लोज कर दिया था। गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने 31 मार्च 2026 को एसडीपीओ के विरुद्ध आय से 60 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का मामला दर्ज करते हुए उनके किशनगंज, पूर्णिया एवं पटना के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी में उनके विरुद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मुकाबले कई गुणा अधिक संपत्ति का पता लगा। ईओयू के मुताबिक एसडीपीओ ने स्वयं, पत्नी, सास के अलावा कई महिला मित्र, सविका व अन्य लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी है या निवेश किया है। उनके विभिन्न माफियाओं के साथ साठ-गांठ का भी पता लगा है, जिसकी जांच अलग से हो रही है। सिलीगुड़ी में टी-स्टेट, नोएडा में फ्लैट और पटना में हाईक्लास नर्सिंग होम के निर्माण से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पूर्णिया के इंदिरा नगर में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से बने चार मंजिला मकान सहित कई संपत्तियों के कागजात भी जब्त किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम के पास 80 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है।

एसडीपीओ गौतम कुमार की पत्नी और गर्लफ्रेंड के नाम पर 25 से अधिक जमीनों के दस्तावेज, क्रेटा-थार जैसी गाड़ियों के कागजात, कैश, जेवरात आदि पाए गए। एक पुलिस अफसर के पास इतनी संपत्ति देख छापेमारी टीम भी दंग रह गई। एसडीपीओ गौतम कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड पर भी जमकर पैसे लुटाए। पूर्णिया स्थित उनकी कथित प्रेमिका पारो के घर पर ईओयू की डीएसपी माधुरी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में करीब 60 लाख रुपये की तो सिर्फ ज्वेलरी मिली। इसके अलावा, 7 जमीन के डीड और एसडीपीओ के नाम से जुड़े लेन-देन सहित ज्वेलरी के कागजात सहित अन्य अहम दस्तावेज बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार एसडीपीओ वन गौतम ने प्रेमिका को पूर्णिया में आलीशान मकान बना कर दिया है।