Hindi NewsBihar NewsKishanganj bulldozer action uproar encroachment removal team attacked Amin stabbed
किशनगंज में बुलडोजर ऐक्शन पर बवाल, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला; अमीन को चाकू मारा

किशनगंज में बुलडोजर ऐक्शन पर बवाल, अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला; अमीन को चाकू मारा

संक्षेप:

किशनगंज में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने गई नगर परिषद की टीम पर स्थानीय लोगों ने धावा बोल दिया। भीड़ के हमले में अमीन, जेसीबी चालक समेत तीन लोग घायल हो गए। बुलडोजर को भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। 

Dec 10, 2025 07:08 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, किशनगंज
share

बिहार में जारी बुलडोजर ऐक्शन के बीच अतिक्रमणकारियों की पुलिस एवं प्रशासन की टीम से भिड़ंत हो रही है। ताजा मामला किशनगंज से आया है। यहां सदर थाना क्षेत्र के खगड़ा स्थित कालू चौक मेला ग्राउंड में मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम पर हमला बोल दिया। अमीन पर चाकू जैसे धारदार हथियार से वार किया गया।

अचानक हुए इस हमले में नगर परिषद के अमीन कमलेश कुमार, बुलडोजर जेसीबी चालक कृपा कुमार और ट्रैक्टर चालक नदीम घायल हो गए। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में जेसीबी भी क्षतिग्रस्त हो गई। टीम अतिक्रमण हटाने में जुटी थी, तभी विरोध जताते हुए भीड़ ने रोड़ेबाजी शुरू कर दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि जेसीबी चालक किसी तरह वाहन लेकर मौके से जान बचाकर भाग पाया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अमीन पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे उनकी पीठ पर गंभीर जख्म आए हैं। जेसीबी चालक के हाथ और पैरों में चोटें आई हैं, जबकि ट्रैक्टर चालक भी घायल है। घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, जिसके आधार पर हमलावरों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।

पक्षपात का आरोप, पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का कहना था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पक्षपात किया जा रहा है। उनका आरोप था कि कुछ अतिक्रमणकारियों के घरों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बसे कई घरों को छोड़ा जा रहा है। इसी आक्रोश में भीड़ भड़क गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही एसपी सागर कुमार के निर्देश पर सदर थाना की पुलिस टीम अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंची और नगर परिषद की टीम व वाहनों को सुरक्षित बाहर निकाला। एसपी ने बताया कि अभी तक कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

