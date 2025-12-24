किशनगंज में आर्मी कैंप का विरोध तेज, AIMIM विधायक तौसीफ बोले- बर्बाद हो जाएंगे किसान

संक्षेप: किशनगंज में आर्मी कैंप की प्रस्तावित जमीन का विरोध तेज हो गया है। बहादुरगंज से ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक तौसीफ आलम ने इसे किसी दूसरी जगह बनाने की मांग की है।

बिहार के किशनगंज में प्रस्तावित आर्मी कैंप का विरोध तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने खेतीहर जमीन पर सेना का कैंप लगाने का विरोध कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि वह किशनगंज में आर्मी कैंप नहीं बनने देंगे। उन्होंने इसे किसी दूसरी जगह पर बनाने की मांग करते हुए कहा कि इससे 100 किसान बर्बाद हो जाएंगे। इससे पहले, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था और घनी आबादी से दूर यह कैंप बनाने की मांग की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बहादुरगंज से AIMIM विधायक तौसीफ आलम ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि किशनगंज जिले में आर्मी कैंप के लिए 200 एकड़ खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे वहां के किसान बर्बाद हो जाएंगे। आर्मी कैंप को किसी और जगह बनाने की जरूरत है।

इस संबंध में विधायक तौसीफ आलम ने बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम से किशनगंज में प्रस्तावित सैनिक कैंप को दूसरी जगह बनाने की मांग की थी, ताकि किसी तरह का विवाद न हो और लोगों को विस्थापित ना करना पड़े।