प्रेमी से शादी के लिए बेटा बेटी को जिंदा जलाने वाली हत्यारन मां को उम्रकैद; 9 साल से जेल में है

गया कोर्ट के एडीजे 1 शशिकांत ओझा की अदालत ने अपने दो बच्चों को जिंदा जलाने की अभियुक्त ब्यूटी देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बिहार के गया में दो बच्चों की जिंदा जलाकर हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दो मासूम बच्चों को जिंदा जलाकर हत्या करने के चर्चित मामले में सोमवार को प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत ओझा की अदालत ने अभियुक्त ब्यूटी देवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ब्यूटी देवी 10 फरवरी 2017 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। गुरारू थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में यह वारदात हुई थी।

मामला 7 फरवरी 2017 की रात करीब साढ़े नौ बजे का है। घटना को लेकर मृत बच्चों के दादा उदय शंकर सिंह के बयान पर गुरारू थाना में बच्चों की मां ब्यूटी देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया कि प्रेमी से शादी करने के लिए ब्यूटी देवी ने अपने दो वर्षीय पुत्र भोलू कुमार और चार वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी को खाट पर सोए रहने के दौरान आग के हवाले कर दिया था। इस घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई थी।

घटना के बाद बच्चों के दादा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया गया था कि ब्यूटी देवी का किसी अन्य युवक के साथ प्रेम-प्रसंग था और वह उससे अक्सर बातचीत करती थी। उसके साथ शादी करना चाहती थी। इसके लिए वह बच्चों को रास्ते से हटाना चाहती थी। बताया गया कि घटना के समय परिवार के सदस्य गांव में आयोजित शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि ब्यूटी देवी घर पर नहीं है और दोनों बच्चे घर के अंदर जली हुई अवस्था में पड़े हुए हैं। परिवार के लोग लौटे तो वहां का नजारा देखकर चीखपुकार मच गई।