गला काटकर मार डाला, प्राइवेट पार्ट भी काटा; बेगूसराय में 12 साल के बच्चे की निर्मम हत्या

बेगूसराय में 12 साल के बच्चे की अपहरण के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने गला काट कर मार डाला। फिर प्राइवेट पार्ट भी शरीर से अलग कर दिया। खेत में बच्चे का क्षत-विक्षत शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बेगूसरायFri, 29 Aug 2025 09:04 PM
बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल के खरहट गांव में अपराधियों ने गांव के 12 वर्षीय पुत्र मनखुश कुमार का अपहरण कर धारदार हथियार से गला काट हत्या कर दी। अपहृत किशोर की क्षत-विक्षत लाश गांव के समीप स्थित काली मंदिर के करीब 200 मीटर उत्तर खेत से बरामद हुई। अपराधियों ने किसी धारदार हथियार से गर्दन काटी है। गुप्तांग को काटकर शरीर से अलग कर दिया गया था। पेट और शरीर को धारदार हथियार से चीरा लगा दिया गया था।

परिजनों व ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार श्यामलाल यादव का बेटा गुरुवार की शाम मल्हीपुर गांव स्थित कोचिंग से पढ़कर घर लौटा और कपड़े बदलकर गांव स्थित काली मंदिर के पास स्थित मैदान में खेलने गया था। अंधेरा होने के बाद भी जब वह घर वापस नहीं आया तो परिजनों द्वारा उसकी खोजबीन शुरू की गयी। काफी खोजबीन के बाद उसका जब कुछ पता नहीं चल सका तो परिजनों ने शुक्रवार की सुबह घटना की जानकारी पुलिस को भी दी।

शुक्रवार को खोजबीन के दौरान परिजनों द्वारा आसपास व मल्हीपुर हाट में अलग-अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी किशोर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गयी लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। बाद में दोपहर करीब बारह-साढ़े बारह बजे के आसपास पशुचारा काटने गये गांव के पशुपालकों की नजर एक खेत में क्षत-विक्षत लाश देखी।