नौकरी दिलाने के नाम पर लिए रुपए नहीं लौटाने पर अपहरण; ठगी का आरोपी नालंदा से बरामद

संक्षेप: आरोपियों का कहना है कि संतोष और होटल मालिक ने मिलकर कई लोगों से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम वसूली थी। यही रकम वापस लेने के लिए संतोष का अपहरण किया गया। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई थी।

राजधानी से अगवा किए गए ठगी के आरोपित को पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नालंदा से सकुशल बरामद कर लिया है। नालंदा के इस्लामपुर के सहजना गांव से उसकी बरामदगी हुई है। इस मामले में एक महिला समेत कुल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के आरोपित संतोष कुमार का अपहरण बीते पांच जनवरी को हुआ था। उसे कोतवाली थाना क्षेत्र के इस्कॉन मंदिर के पास से अगवा किया गया था। संतोष के भाई दिलखुश कुमार ने बुद्धा कॉलोनी थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने बताया कि संतोष को अनुज, निशांत और विनोद नामक व्यक्ति ने पैसे के लेनदेन के बहाने इस्कॉन मंदिर के पास बुलाया। वहां से उसे बाइक पर बैठाकर पहले रामकृष्णानगर ले गए। वहां से एक कार बुक किया और उसमें बिठाकर बिहारशरीफ ले गए। जहां उसके साथ मारपीट की गई। बाद में उसे नालंदा के इस्लामपुर इलाके में एक घर में बंधक बनाकर रखा गया था। संतोष पटना के नागेश्वर कॉलोनी स्थित एक होटल में काम करता है। वह नौकरी दिलाने वाले एक कथित नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपियों का कहना है कि संतोष और होटल मालिक ने मिलकर कई लोगों से सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर मोटी रकम वसूली थी। यही रकम वापस लेने के लिए संतोष का अपहरण किया गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उनसे और अन्य अभ्यर्थियों से सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई थी। इसमें लगभग 67 लाख रुपये नकद और बाकी रकम बैंक खातों में मंगाई गई थी। अनुज नामक आरोपी ने पुलिस को बताया कि संतोष ने उसकी मुलाकात राकेश कुमार रंजन नाम के व्यक्ति से कराई थी, जिसने समाज कल्याण विभाग में सचिवालय सहायक पद पर नौकरी पक्की होने का भरोसा दिया। नौकरी नहीं मिलने पर अपने पैसे वापस लेने के लिए संतोष पर दबाव बनाने के लिए उसे उठा ले गए थे।